Koji god dio Crne Gore izaberete za zimski odmor i praznike, nećete pogriješiti!

Ususret još jednoj zimskoj turističkoj sezoni, Crna Gora je pripremila atraktivnu ponudu, koja je jučer predstavljena u Splitu. O ponudi destinacija u razdoblju zimske sezone, popularnim crnogorskim skijalištima te programima posebno osmišljenim za nadolazeće blagdansko razdoblje govorili su predstavnici Nacionalne turističke organizacije Crne Gore i lokalnih turističkih organizacija Kotora, Tivta, Cetinja, Nikšića, Žabljaka i Skijališta Crne Gore.

Podaci o posjećenosti destinacije i brojna priznanja iz inozemstva pokazuju značajan napredak turističke ponude i destinacijskog imidža Crne Gore. Jedan od njih koji je pozicionirao Crnu Goru među najatraktivnijim destinacijama je istraživanje Europske komisije za putovanja, prema kojem se Crna Gora u kontinuitetu već duže od godinu dana nalazi među top 10 najbolje ocijenjenih destinacija. Prema podacima Uprave za statistiku Monstat za kolektivni smještaj u prvih devet mjeseci tekuće godine, registriran je dolazak oko 23500 turista iz Hrvatske, s oko 64800 ostvarenih noćenja, što predstavlja rast od oko 26% u dolascima i ostvarenim noćenjima u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

Raznolikost ponude i turističke atrakcije

Uz raznovrsnu turističku ponudu, glavna prednost ove destinacije je kratak vremenski period u kojem turisti mogu obići i sjevernu i južnu regiju, a koje usprkos velikim različitostima čine savršenu kombinaciju za odmor. Nema sumnje da će i najizbirljiviji gosti naći program prema svojim afinitetima u raznolikoj ponudi tijekom zimskih mjeseci od luksuznog, aktivnog i obiteljskog turizma. Ukoliko se nađete na crnogorskom primorju, očekuje vas bogat program u razdoblju novogodišnjih praznika.

Kotorani nude sadržajan zabavni program Kotorske zimske fešte (Kotor Winter Fest), višemjesečnu manifestaciju koja od 1. prosinca 2023. do 3. veljače 2024. godine objedinjuje nova i tradicionalna događanja, koja su se prethodnih godina održavala u Kotoru povodom božićnih i novogodišnjih praznika. Tako će Kotor u 65 dana na četiri trga imati 22 sudionika iz države i regije. Najluđa noć se dočekuje na Trgu od oružja uz koncert najveće regionalne pop dive Severine, a naredne večeri nastupit će – Dino Merlin, koji će građanima i posjetiteljima Kotora prirediti veličanstvenu noć. Osim njih, u Kotoru ćete tokom zimske feste moći slušati brojne lokalne izvođače, kao i Gocu Tržan, Tijanu Dapčević, Yu grupu i druge.

Početkom prosinca počinje i novogodišnji program u Tivtu, uz koncerte od 16.12.2023. pa sve do 15.01.2024. godine. Predviđeno je da posjetitelji svakog vikenda uživaju u muzici lokalnih bendova i izvođača, a 31.12. i 1.1. rezervirani su za najbolji provod uz Harisa Džinovića i Ace Pejovića. Portonovi - blagdanska sezona počinje 2. prosinca svečanim paljenjem lampica jelke na Marina trgu, a Praznični bazar bit će otvoren od 23. prosinca pa sve do 7. siječnja na na spomenutom trgu. Uz nastupe domaćih i regionalnih zvijezda kao što su Ansambl Toć, Fantom, Elemental, Marijana Zlopaša, Ida Prester i Lollobrigida, Mostar Sevdah Reunion, MKDSL, klapa Kaše, Trio Gušt, Tijana Bogićević, Band Girls Boys and Toys. Ulaz na sve koncerte je besplatan.

Novogodišnji program na otvorenom „Kako je dobro vidjeti vas opet“ je poziv upućen mještanima i gostima da budu na dočeku Nove 2024. godine u Herceg Novom uz program za sve generacije, a koji će trajati od 30. prosinca do 2. siječnja. Tijekom praznika u Herceg Novom nastupit će Goran Bregović i Bijelo dugme – Alen, Tifa i Orkestar za svadbe i sahrane, koji hitovima i dobrom energijom garantiraju odličnu atmosferu i zabavu. Njihovom nastupu prethodit će koncert regionalno popularnog pop-rok sastava Ničim izazavan. 1. siječnja 2024. godine, Novljane i goste očekuje dvostruki muzički program - koncert Miroslava Ilića uz orkestar Miše Mijatovića, a neposredno prije koncerta i najveći hitovi Novih fosila.

Tradicionalno, Budva je jedna od regionalno najatraktivnijih destinacija za doček Nove godine, pa će posjetitelje i ove godine na trgu ispred Starog grada, dočekati bogat zabavni program. Na manifestaciji „Budi u Budvi“– svakog vikenda tijekom prosinca bit će organiziran program za djecu na trgu ispred Starog grada uz kreativne radionice, priredbe vrtića, nastupe folklornih društava i plesnih klubova te razne animacije.

„Riviera Street Food“ – festival brze, ulične hrane počinje 1. prosinca na novoj lokaciji pri moru, pored zgrade Jugoslovenskog rječnog brodarstva. Na štandovima će se nuditi kuhano vino, rakija, pivo, ali i primorske poslastice, suveniri i rukotvorine. Prateći muzički program festivala bit će organiziran svakog dana sve do 14. siječnja.

Koncerti će početi 30. prosinca i trajat će sve do 2. siječnja, a u sklopu programa će nastupati: Dejan Petrović Big Band, Toni Cetinski, Željko Joksimović, Marija Šerifović, Van Gogh i mnogi drugi. Pored večernjih koncerata, predviđen je i bogat dnevni program, tradicionalni koncert klasične muzike 1. siječnja, kao i program za djecu.

Bar će i ove godine biti zanimljiva destinacija, s obzirom da je pripremila Novogodišnji hepening, manifestaciju koja će trajati od 27. prosinca do 2. siječnja ispred Sportske dvorane Topolica. Za Novu godinu nastupit će jedna od najvećih regionalnih zvijezda Lepa Brena, ali i brojni lokalni izvođači, kao i zvijezde iz regiona: Nataša Bekvalac, Lexington, Lapsus bend, Angelina, Bojan Marović.

Osim novogodišnjeg programa, posjetiteljima preporučuju opuštanje uz zimski karneval „Karneval Lastovski” u Tivtu, kao i u Baru koji je već poznat svim turistima po tradicionalnim manifestacijama poput “Festivala vina i ukljeve“. U Ulcinju, gradu poznatom po proizvodnji agruma, održaće se manifestacija „Dani agruma“ posvećena promociji proizvodnje voća i voćnih prerađevina, dok će se u Herceg Novom u veljači slaviti 55. jubilarno izdanje „Praznika mimoze“.

Bilo da se odlučite da na primorju odsjedenete u nekom hotelu luksuznih brendova poput hotela Hyatt, Best Western, Iberostar, The Chedi, One&Only, Regent, Four Points by Sheraton, Rixos, Hilton i drugi ili da svaki dan mijenjate lokaciju i spojite različita iskustva, pronaći ćete dozu zabave i odmora po vašoj mjeri.

Kada sa primorja krenete u centrani dio Crne Gore, nikako nemojte zaobići posjetu manifestaciji "Novogodišnja priča", koja se održava od 9.12.2023-08.1.2024. Na Dvorskom trgu u Cetinju u tih mjesec dana bit će postavljeno 15 kućica za služenje hrane i pića, a ovaj centar druženja i zabave, bit će upotpunjen besplatnim klizalištem za najmlađe i bogatim kulturno-zabavnim programom, na kojem će nastupiti najbolji regionalni izvođači, dok će vikendom i neradnim danima biti organiziran dječiji program.

Dobra povezanost sa južnim i sjevernim dijelom Crne Gore, odlični smještajni kapaciteti, bogata gastronomija koju karakterizira spoj nacionalne i mediteranske kuhinje učinit će boravak u Podgorici idealnim, gdje će na glavnom gradskom trgu biti organiziran novogodišnji sajam, a ljubitelji aktivnog turizma mogu uživati u pješačkim, kulturno-povijesnim rutama: Ljubavnom stazom do kulturnog identiteta Podgorice, Kulturnim stazama kroz Podgoricu do slavnog Meduna i Osvrt na prošlost stazom preko brda Gorice.

Magija zimske ponude

Za ljubitelje snijega i sniježnih čarolija sjeverni, planinski dio Crne Gore u zimskoj turističkoj sezoni nudi, pored kvalitetne hotelske i ponude privatnog smještaja, široku lepezu aktivnosti na snijegu. Gosti crnogorskih ski centara mogu se oprobati u sankanju, skijanju ili bordovanju, a za one koji traže nove avanture tu je jahanje konja, planinarenje i vožnja motornim sanjkama po Durmitoru, Bjelasici, Sinjajevini, Komovima, kao i mnoge druge aktivnosti na planinama, koje su sada i poboljšanom putnom infrastrukturom dostupnije iz centralnog dijela.

Ski Resort Kolašin 1450 i Ski resort centar Kolašin 1600 - raspolažu moderno uređenim skijaškim stazama. Staze su obilježene kao lake, srednje i teške, što znači da u ponudi imaju staze za sve tipove skijaša i bordera. Oni koji ne skijaju, mogu se turistički provozati žičarom i uživati u bogatoj gastronomskoj ponudi, nakon koje je obavezna šetnja na čistom planinskom zraku. Pored uređenih staza i mogućnosti rentiranje opreme, ove godine će vas na skijalištima dočekati i veći broj parking mjesta, te sada dva parkinga mogu primiti 500 automobila. U nastavku je cjenovnik za sezonu 2023/24, koji će biti aktivan za ski centar Kolašin 1600, dvije žičare K8 (Troglava) i K7 (Klisura), kao i 21km staza.

Od prosinca ove godine će na skijalištu Kolašin 1600, sa pola kapaciteta, početi s radom, Swiss hotel, dok se za narednu sezonu priprema otvaranje još desetak hotela. Tako će živopisne Kolašinske doline od naredne sezone krasiti i hotel Grand Chalet 1450 Nest i brojni drugi hoteli visoke kategorije.

Ukoliko zimski odmor planirate u veljači, ne propustite jedinstvenu priliku da posjetite zimsku skyrunning trku, koja se održava 24. veljače 2024. pod nazivom "Kolašin SkySnow". Riječ je o zahtjevnom formatu zimskog trčanja.

Durmitor – jedna od najljepših crnogorskih planina, sa lednjačkim jezerima koja ostavljaju bez daha, nezaobilazna je stanica tijekom posjete sjevera Crne Gore zimi. Na Durmitoru se nalazi i ski centar – Savin kuk. Ne treba zaboraviti i na druge sjeverne gradove Crne Gore, kao i ski centre koji su idealna mjesta za zimske mjesece, poput Hajle i Vučja. Ukoliko ste više za odmor u luksuznim hotelima, na sjeveru možete potpuni ugođaj pronaći u nekim od šarmantnih hotela na sjeveru.

Panoramski putevi – Šarenoliku ponudu sjevera i juga Crne Gore povezujemo panoramskim putevima, koje čine centralni dio Crne Gore atraktivnim. Ove zime posjetitelje mogu doživjeti i dvije panoramske rute i to: “Krug oko Korita“ u blizini Podgorice i “Između dvije čarobne obale“ koja povezuju barsku rivijeru sa Skadarskim jezerom. Nikako ne propustite priliku da obiđete nacionalne parkove Durmitor, Skadarsko jezero, Lovćen, Biogradska gora, Prokletije, koji pružaju ugođaj boravka u netaknutoj prirodi sa mnoštvom mogućnosti za aktivan odmor, šetnju edukativnim stazama, sportski ribolov i promatranje ptica.

Crna Gora vas čeka da osmislite svoju zimsku priču, uživajući svim čulima u prazničnoj atmosferi! Jedno je sigurno, za koji god dio Crne Gore se odlučite, očekuje vas nezaboravan zimski odmor.