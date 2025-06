Koje sve zabrane donosi Pravilnik o kućnom redu u zgradama? Ovo su neka od pravila

U utorak je ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Branko Bačić predstavio četiri nova pravilnika o stambenom zbrinjavanju i upravljanju zgradama koji stupaju na snagu sljedećeg tjedna.

Jedan od pravilnika je i Pravilnik o kućnom redu u zgradama koji je proljetos prošao javno savjetovanje. Riječ je o dokumentu općeg karaktera. Sadrži 24 članka koji se odnose na pravila korištenja zajedničkih prostora u zgradi. Također se propisuju dopuštene razine buke i sprječavanje nakupljanja otpada u posebnim dijelovima zgrade, satnica kućnog reda i mira, odstupanja u iznimnim slučajevima i obveze vlasnika stanova koji iznajmljuju svoje stanove.

Cilj je postizanje kvalitetnijeg upravljanja i održavanja zgrada, a time i podizanje kvalitete života u njima, piše N1.

Ovo su neka od pravila koja se propisuju pravilnikom:

Vrijeme odmora

Kućni red i mir ne smije se remetiti radnim danom od 15 do 17 sati i od 22 sata do 7 sati ujutro. Vikendom i blagdanom to je od 13 do 17 sati te od 22 do 9 sati ujutro.

Bicikli, skuteri, romobili...

Nije dozvoljeno ostavljanje bicikala, skutera, motocikala, romobila, ormara, kuhinjskih aparata, vreća, kutija, obuće, otpada i drugih stvari koje mogu izazvati požar ili narušavati izgled u kućnim vežama, prolazima, zajedničkim hodnicima, terasama, tavanima i stubištima i na okućnici.

Izuzetak je držanje bicikala i romobila u unutarnjim zajedničkim dijelovima zgrade pod uvjetom da je korisnicima osiguran slobodan prolaz od najmanje 120 centimetara. Riječ je o odluci koju će pojedine suvlasničke zajednice donositi same.

Dozvoljeno je držanje dječjih invalidskih kolica u zajedničkim prostorijama, ali također na način da ne ometaju slobodan prolaz.

Zalijevanje cvijeća i isprašivanje krpa

U zajedničkim dijelovima zgrade mogu se držati vaze s cvijećem, ali uredno postavljene tako da ne ometaju kretanje osoba.

Ako netko drži cvijeće i drugo bilje na balkonu, ono mora biti u posudama osiguranima od pada i koje zadržavaju vodu da prilikom zalijevanja voda ne bi oštetila prozore, pročelje ili fasadu zgrade.

Korisnici ne smiju prolijevati tekućine, isprašivati posteljinu, tepihe ili krpe te bacati predmete, opuške i slično kroz prozore, vrata, balkone i lođe zgrade.

Tende i sjenila na balkonima

Na uličnim pročeljima balkona, lođa i terasa ne smiju se postavljati tende, roloi ili sjenila osim ako natpolovičnom većinom suvlasnika nije odlučeno o njihovom jednoobraznom izgledu za cijelu zgradu.

Kućne veže, stubišta, prolazi i zajednički hodnici moraju biti osvijetljeni, a u podrumu je zabranjeno držanje lakozapaljivih stvari i tekućina.

Zaključavanje vrata i čišćenje snijega

Svaki suvlasnik dužan je brinuti da ulazna vrata zgrade budu stalno zatvorena i osigurana električnom bravom ili zaključana.

Korisnici su dužni održavati čistoću stubišta, hodnika i ostalih zajedničkih dijelova i čuvati ih od oštećenja. Zimi su dužni organizirati čišćenje snijega i leda s krovova i pločnika te spriječiti nastanak moguće štete drugim korisnicima zgrade i trećim osobama na svim površinama koje se nalaze na građevinskoj čestici zgrade.

Tulumi u stanu i držanje kućnih ljubimaca

Suvlasnici mogu jednom godišnje organizirati proslavu u stanu, ali uz prethodnu najavu barem dva dana prije održavanja i da ne traje dulje od ponoći.

Također, suvlasnici su obvezni osigurati da njihovi kućni ljubimci ne uznemiravaju ostale stanare.

Pola milijuna višestambenih zgrada

Pravilnik o kućnom redu u zgradama koji stupa na snagu sljedećeg tjedna obuhvaća mnoga svakodnevna pitanja suživota suvlasnika višestambenim zgradama. Prema popisu stanovništva, kućanstava i stanova iz 2021. godine u Hrvatskoj je 2.391.944 stanova u više od 459 tisuća višestambenih zgrada.