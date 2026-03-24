Kip sv. Ante vraćen na Poljud: Nakon teškog oštećenja u nevremenu ponovno zasjao u punom sjaju

Jutros je u splitski Poljud vraćen kip sv. Ante nakon restauracije u Zagrebu, čime je obilježen važan trenutak za lokalnu zajednicu i vjernike.

Podsjetimo, kip je bio znatno oštećen tijekom snažnog olujnog nevremena koje je pogodilo ovo područje prošlog ljeta. Zbog ozbiljnih oštećenja bila je potrebna dugotrajna i zahtjevna obnova kako bi mu se vratio izvorni izgled.

Iz samostana na Poljudu tom su prilikom uputili zahvalu svima koji su pomogli u obnovi.

"Ovim putem iskreno zahvaljujemo svim donatorima koji su omogućili da ovo naše svetište krenemo obnavljati nakon nevremena", poručili su.