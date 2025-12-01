Kćer (16) Jelene Perčin komentirala njenu vezu s Gelom

Hrvatski glazbenik Ante Gelo (59) odlučio je početak prosinca provesti daleko od svakodnevnog ritma, uronjen u blagdanski ugođaj jedne od najljepših europskih adventskih destinacija. Sa svojim pratiteljima podijelio je fotografiju na kojoj pozira sa svojom partnericom, glumicom Jelenom Perčin (44), otkrivši djelić atmosfere s luksmeburškog božićnog sajma.

Par je uhvaćen u opuštenom, spontanom trenutku dok su se vozili na jednoj od popularnih adventskih atrakcija. Gelo je uz objavu napisao tek kratko: „Luxembourg Advent“, uz nekoliko emotikona božićnih drvaca, jasno dajući do znanja da u blagdanskom raspoloženju uživaju punim plućima.

Objava je odmah izazvala mnoštvo reakcija pratitelja. Među komentarima se posebno istaknuo onaj Jelenine 16-godišnje kćeri Lote, koju je glumica dobila u prvom braku s poduzetnikom Kristijanom Babićem. Lota je paru uputila dirljivu poruku: „Preslatki ste mi, a mama posebno.“

