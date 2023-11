KAŠTELANSKA ADVENTSKA BAJKA Božićne kućice i ove godine otvaraju svoja vrata: Objavljen natječaj za zakup

Nakon što je u Službenom glasniku objavljen plan rasporeda i pravilnik o postavljanju božićnih kućica, Grad je objavio i Javni natječaj o dodjeli na korištenje javne površine u Novom parku u Kaštel Lukšiću za ovogodišnje božićne kućice u sklopu Kaštelanske adventske bajke, prenosi kastela.org.

Kako je objavljeno, manifestacija će se održati od 1. prosinca 2023. do 6. siječnja 2024. godine, a prema natječaju bit će dostupno šest božićnih kućica površine 36 kvadrata po početnoj cijeni od 1500 eura. Rok za dostavu ponuda za natječaj traje do dana 15. studenoga zaključno do 13 sati, bez obzira na način dostave ponude.

U božićnim kućicama će se moći obavljati ugostiteljska i trgovačka djelatnost u kojoj se prodaju gotovi neprehrambeni proizvodi koji su tematski i sadržajno vezani uz božićno-novogodišnje blagdane što uključuje ukrasne predmete, adventske vjenčiće, čestitke, ukrase za bor, nakit, igračke i druge prigodne predmeti.

Božićne kućice, njih ukupno šest, u pogledu ugostiteljske djelatnosti se dijele na božićna kućica tipa A u kojoj se prodaje slatka hrana kao fritule, uštipci, palačinke i druge vrste slatkih jednostavnih jela i slastica i za tu svrhu je osigurana jedna kućica.

Te božićna kućica tipa B u kojoj će se prodavati sve vrste hrane osim slatke hrane, tradicionalni proizvodi tematski i sadržajno vezani za božićno-novogodišnje blagdane i autohtoni dalmatinski proizvodi. Za tu svrhu je osigurano pet božićnih kućica.

U oba tipa božićnih kućica se mogu prodavati alkoholna i bezalkoholna pića koja su sadržajno i tematski vezani za božićne blagdane. Božićne kućice moraju biti tipizirane, odnosno svih šest kućica moraju biti iste, izrađene od drveta obojene smeđom bojom.

Grad će osigurati nastupe i koncerte

Grad Kaštela će osigurati glazbu u određene dane manifestacije putem koncerta, nastupa i razglasnih uređaja prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Danima kada Grad ne osigurava glazbu, korisnici će moći puštati glazbu koja je prigodna za manifestaciju, napominje kastela.org.

Od nedjelje do četvrtka glazba će se moći puštati najkasnije do ponoć. Petak i subotu glazba se može puštati najkasnije do jedan sat poslije ponoći. Korisnici će moći i sami organizirati koncert, nastup i slično u vremenu kada ih ne organizira Grad.

Ponuditelji natječaja su dužni položiti jamčevinu

Pravo sudjelovanja na natječaju za božićne kućice imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja za dodjelu javne površine za postavljanje božićnih kućica. Ponuditelji koji sudjeluju na natječaju dužni su položiti jamčevinu u visini početnog iznosa zakupnine u iznosu od 1500 eura. U iznos zakupnine je uključen priključak i trošak električne energije.

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenom visinom zakupnine ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Kaštela, Kaštel Sućurac, Braće Radić 1, Gradonačelnik, za povjerenstvo, s naznakom „ponude za natječaj Kaštelanska adventska bajka - ne otvaraj“ preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposrednom predajom u pisarnicu Grada Kaštela.

Ponude dostavljene u Grad Kaštela nakon 13 sati dana 15. studenoga 2023. godine smatrat će se ponudama dostavljenima izvan roka te se neće uzimati u razmatranje. Ponuditelji su dužni na poleđini omotnice navesti svoje ime i prezime, adresu, odnosno naziv pravne osobe i adresu sjedišta

Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 16. studenoga 2023. godine u 13 sati u Gradskoj vijećnici Grada Kaštela, Kaštel Sućurac, Braće Radić 1.

Ponuditelji imaju pravo biti prisutni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika, uz predočenje identifikacijskih isprava. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Javni natječaj u cijelosti možete pogledati ispod članka. Javni_natjecaj_o_dodjeli_na_koristenje_javne_povrsine_č.z._68_k.o._Kaštel_Lukšić