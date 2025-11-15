Kardiolozi upozoravaju: Dodatak kojeg mnogi koriste može povećati rizik od zatajenja srca

Danas je mnogim ljudima teško zaspati zbog stresa, iscrpljenosti i pretrpanih obveza. Budući da je san ključan za energiju, raspoloženje i opće zdravlje, mnogi posežu za dodacima koji im pomažu da lakše zaspu. Međutim, prema novim podacima, jedan popularan dodatak prehrani možda skriva neočekivan rizik.

Riječ je o melatoninu. Velika analiza Američke udruge za srce iz 2025. povezuje dugotrajno uzimanje melatonina, godinu dana, s većim rizikom od zatajenja srca. To ne znači da melatonin uzrokuje zatajenje, ali liječnici upozoravaju da ni ignoriranje problema sa snom ni nagli prekid dodatka nisu automatski dobra rješenja. Stoga su kardiolozi objasnili što bi se moglo kriti iza ove povezanosti.

Mehanizam nije potvrđen, no postoje teorije. "Veće doze mogu previše stimulirati određene receptore u srcu, što može dovesti do abnormalnih promjena i povećati rizik od zatajenja", kaže kardiolog dr. Bradley Serwer za Parade.

Kardiolog dr. Sam Setareh navodi tri dodatna objašnjenja: da ljudi s nesanicom već imaju povišen kardiometabolički rizik; da previsoke ili loše tempirane doze mogu poremetiti cirkadijalni ritam i krvni tlak; te da neprepoznata apneja u snu može biti skriveni faktor koji i povećava rizik i potiče upotrebu melatonina.

Koliko se korisnici trebaju brinuti?

"Trebamo biti zabrinuti dovoljno da preispitamo rutinsku upotrebu, ali ne paničariti", kaže dr. Setareh. Napominje i da se potreban oprez posebno odnosi na osobe s postojećim rizicima poput hipertenzije, dijabetesa ili pretilosti.

Kardiolozi savjetuju kratkoročno korištenje melatonina, u najmanjoj učinkovitoj dozi i samo u situacijama poput jet laga, dok je bolje fokusirati se na nefarmakološke navike poput smanjenja kofeina, tjelovježbe i izbjegavanja jakog svjetla prije spavanja.

"Melatonin nije 'vitamin za spavanje'. Dok ne dobijemo jasne dokaze, koristite ga kratkotrajno, u niskim dozama i oslonite se na strategije koje poboljšavaju san bez dodatnog rizika", zaključuje dr. Setareh.