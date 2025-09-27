KAO DA NE STARI: Naša poznata voditeljica danas slavi 62. rođendan

Britka jezika i sarkastična tona, uvijek elegantna i humoristična Daniela Trbović danas slavi 62. rođendan. Hrvatskoj je javnosti ova voditeljica poznata po brojnim zabavnim emisija kao što su "Najslabija karika", "8. kat", "5.com s Danielom", "Godina za pamćenje" i brojnim drugim televizijskim angažmanima. Iako je svoju karijeru izgradila na televiziji, Trbović je prvotno studirala medicinu sve dok nije odustala i posvetila se novinarskom poslu, piše Jutarnji list.

Jedna od najpoznatijih voditeljica rođena je u Karlovcu 27. rujna 1963. godine. Danas živi i radi u Zagrebu, a osim svog poziva ljubav dijeli prema svom sinu Lovri, psu Rockyju, sestri Nataši, nećakinji i putovanjima. Trbović se 1997. vjenčala za Šimu Vlajkija, a 2000. dobila sina Lovru. Poznata voditeljica rastala se od supruga 2005. godine, nakon što je saznala za suprugov preljub. Lovro je nakon rastave ostao s majkom te dan danas imaju čvrst odnos.

"Jako smo bliski, ponekad i previše bliski jer si svašta kažemo. Mediteranski je tip i temperament. Zna sve što se događa u mom životu i ja doista znam sve što se s njim događa. Otvoreni smo. Ako se pojavi neki problem, ja ću za njega sigurno znati", kazala je prošle godine Trbović za Story.