Kanadski izbornik: "Sigur očajnički želi otići iz Hajduka"

Jesse Marsch, izbornik Kanade, u intervjuu za Athletic govorio je o Niki Siguru, 21-godišnjem igraču Hajduka koji je pod Marschom debitirao za Kanadu.

"Sigur očajnički želi promijeniti klub. Bilo je interesa iz Bundeslige i mislim da bi to bio sjajan potez za njega. Javljali su se i klubovi iz drugih liga. Niko ima nevjerojatnu svestranost u igri", izjavio je Marsch, inače bivši trener Salzburga i Leedsa.

Za njemačke klubove do sada nije bilo potvrde, a ovog ljeta spominjalo se da ga žele Atalanta, Anderlecht, Utrecht i Beşiktaş. Pisalo se i o visini odštete, a procjene su se kretale od četiri milijuna eura, na koliko ga procjenjuje Transfermarkt, pa sve do deset milijuna eura.

Sigur je rođen u Vancouveru u obitelji kanadskih Hrvata, a prije tri godine prešao je u Hajduk. U proljeće 2023. priključen je prvoj momčadi za koju je kao desni bočni i veznjak odigrao 85 utakmica, postigao četiri i namjestio dva gola. Na početku aktualne sezone nastupio je na šest od sedam utakmica. Od toga je član prve postave bio na tri utakmice.

Prvo je odabrao U-21 Hrvatsku i igrao za nju, ali se na kraju odlučio za Kanadu

Veliku pažnju javnosti izazvala je njegova odluka u ljeto prošle godine da umjesto hrvatske odabere kanadsku seniorsku reprezentaciju. Sigur je u ljeto 2023. istovremeno dobio poziv za hrvatsku U-21 reprezentaciju i seniorsku reprezentaciju Kanade. Tada je odlučio nastupati za Hrvatsku te je s mladom reprezentacijom igrao Euro prošlog ljeta.

Svojim igrama u Hajduku zaradio je pretpoziv Zlatka Dalića za seniorski Euro u Njemačkoj. Činilo se da je na korak do pravog poziva i da bi se u ciklusu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine mogao ustaliti u hrvatskoj reprezentaciji, ali do toga ipak nije došlo, prenosi Index.