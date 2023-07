KAKVA IZNENAĐENJA DONOSI KRAJ TJEDNA? Ovoga puta dio nevera stiže i do Dalmacije. U petak navečer ne budite na moru - evo zašto!

Pučka meteorološka izreka kaže "Petar peče, Ilija žeže". Odnosi se to na jučerašnji blagdan sv. Ilije, sveca kojeg pučki meteorolog veže iz vrhunac ljeta. Klimatološki je to prilično točno, s tim da u nekim krajevima Dalmacije prosječno najtopliji dan u godini padaju u prvu dekadu kolovoza.

Posljednji dani u Hrvatskoj obilježeni su snažnim olujama u unutrašnjosti, a nevrijeme u srijedu ostat će zabilježeno u analima hrvatske meteorologije. Iako se identičan scenarij ovog tjedna tamo ne bi trebao ponoviti, nažalost, jasno je da će mjestimice i dalje biti jačeg grmljavinskog nevremena, ponegdje praćenog tučom.

Najmanje nestabilnog vremena danas i sutra imat će Dalmacije, no njeni dijelovi, osobito sjeverni, dobit će lokalne neverine, moguće i izraženije.

Danas nas očekuje pretežno sunčano. Popodne umjeren i pojačan razvoj naoblaka koji će u Zagori donijeti mjestimične grmljavinske pljuskove. Navečer, osobito u noći na subotu, neverina će biti i na moru sjeverne i dijela srednje Dalmacije. Nakon tihe noći, uslijedit će isto takvo jutro, a danju će na moru zapuhati jugo koje će kasno popodne na moru biti umjereno, ponegdje prolazno i pojačano. Navečer će u dijelu sjeverne i srednje Dalmacije naglo okrenuti na tramontanu, a prolazno su mogući olujni udari do 100 km/h! Podno Velebita bura. Minimalne jutarnje temperature od 18 do 26°C, najviše dnevne većinom od 31 do 37°C.

U subotu veći dio dana pretežno sunčano. Ipak, još u početku na sjeveru Dalmacije može biti prolaznih neverina. Danju većinom sunčano, no kasno popodne i navečer lokalno je s mora moguće prolazno grmljavinsko nevrijeme. U početku će puhati bura, oslabit će i stati do jutra. Danju na moru umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu zapadnjak do jugozapadnjak. Krajem dan uz neverine prolazno može biti jake tramontane. Najviše dnevne temperature od 30 do 36°C,

Pretežno sunčano i suho bit će u nedjelju. Ujutro burin, danju će puhati slab do umjeren maestral. Danju malo ugodnije s najvišim dnevnim temperaturama od 29 do 35°C.