KAKO ZNATI JE LI VOĆE ILI POVRĆE GMO? Evo savjeta kako pročitati naljepnice sa voća

Vjerojatno ste primijetili kako naljepnice na voću i nekom povrću na sebi imaju otisnute brojeve.

Riječ je o proizvodima koji dolaze iz uvoza, a ako ste mislili kako ti brojevi služe da bi se smanjile gužve na blagajnama u supermarketu ili trgovini, prevarili ste se. Ove naljepnice ili etikete imaju važniju ulogu od barkoda s cijenom. Na njima je otisnut takozvani PLU kod – Price Look Up – kod pomoću kojeg lakše može odrediti kojoj skupini namirnica pripada produkt. To je zapravo broj koji vam prvenstveno govori na koji način je biljka uzgojena.

Što je PLU kod?

PLU kod je uvelo Marketinško udruženje za hranu i danas je prisutan na više od 1.400 vrsta proizvoda. Ovaj sustav kodiranja pokrenut je u Americi 1990. godine, a vremenom se udomaćio i na Novom Zelandu i u većini europskih zemalja. PLU kod sastoji se od 4 ili 5 znamenaka, piše agroportal.hr.

Nalazimo ga u obliku male naljepnice zalijepljene na svakom individualnom komadu svježeg proizvoda – voća ili povrća. Pomoću PLU koda možete saznati kako je proizvod uzgojen – je li genetski modificiran, organski uzgojen ili uzgojen uz pomoć kemijskih gnojiva, fungicida i herbicida?

Ovakav način kodiranja nije propisan zakonima već je dobrovoljan. Sve više proizvođača, pogotovo onih manjih koji uzgajaju organsku hranu, shvaća važnost ove oznake. Njome lakše mogu doći do kupaca koji sve češće traže organske proizvode. PLU kodovi se također koriste i za orašasto voće, suho voće, ljekovito bilje i arome.

Kako pravilno pročitati PLU kod?

1. Ako PLU kod sadržava samo 4 znamenke, to znači kako je plod uzgojen konvencionalnom ili “tradicionalnom” metodom uz upotrebu pesticida. Ove 4 znamenke jednostavno govore o kojoj je vrsti povrća ili voća riječ. Na primjer – sve banane označene su brojem 4011, jabuke 4131, kiwi 4030, naranče 3107…

2. Ako PLU kod sadržava 5 znamenki i započinje brojem 8, to govori kako je voće ili povrće genetski modificirano. GMO hrana našem zdravlju donosi brojne opasnosti – može uzrokovati neplodnost, poremećaj u radu hormona, čak i tumore. GMO hranu valjalo bi svakako izbjegavati. Genetski uzgojena (GMO) banana nosit će tako broj 84011.

3. Ako PLU kod sadržava 5 znamenki i započinje brojem 9, to vam govori kako je uzgojen organski i nije genetski modificiran. Organska banana imat će broj 94011.

Marketinško udruženje za hranu koje stoji iza ovih oznaka objavilo je kako je ljepilo kojim su etikete pričvršćene na voće – jestivo. Same naljepnice nisu jestive. U tom smislu trenutno se razmišlja kako bi se u budućnosti voće obilježilo nekom drugom metodom. Za sada najatraktivnije djeluje ideja o žigovima od prirodnih supstanci, poput recimo soka od borovnice.