Kako prepoznati začepljene arterije? Obratite pažnju na 6 znakova

Srčane bolesti i dalje su vodeći uzrok smrti u svijetu. Iako se često razvijaju polako i bez dramatičnih simptoma, mogu biti vrlo izlječive - pod uvjetom da se otkriju na vrijeme. Problem je u tome što mnogi zanemare prve znakove, pripisujući ih stresu, umoru ili prolaznoj nelagodi, piše Times of India.

Osobe starije od 40 godina, kao i oni s visokim krvnim tlakom, dijabetesom, povišenim kolesterolom ili obiteljskom poviješću srčanih bolesti, posebno bi trebali obratiti pozornost na signale koje tijelo šalje. Vaskularni kirurg dr. Sumit Kapadia ističe šest ključnih simptoma začepljenih arterija.

Bol ili stezanje u prsima

Angina je najčešći znak smanjenog protoka krvi prema srcu. Osjećaj pritiska, težine ili žarenja u prsima može se širiti u ruku, rame, čeljust ili leđa. Ako se bol javlja tijekom aktivnosti i jenjava pri odmoru - važno je reagirati. Ako se bol nastavi i u mirovanju, može upozoravati na srčani udar i potrebna je hitna pomoć.

Kratkoća daha i neobjašnjiv umor

Kada srce ne dobiva dovoljno krvi bogate kisikom, cijeli organizam radi pod većim opterećenjem. Ako ostajete bez daha pri manjim naporima ili osjećate kroničnu iscrpljenost, nemojte to zanemariti – to može biti skriveni znak srčane bolesti.

Grčevi u nogama koji nestaju kad odmorite

Bol u listovima, bedrima ili stražnjici tijekom hodanja, koja nestaje nakon kratkog odmora, može biti simptom periferne arterijske bolesti. Sužene arterije u nogama ne mogu pratiti povećane potrebe mišića za kisikom, a s vremenom se otežava čak i kraće hodanje.

Utrnulost ili slabost u udovima

Nedostatak kisika oštećuje živce, zbog čega se može javiti trnjenje, hladnoća ili slabost nogu i ruku. To može otežati svakodnevno kretanje i povećati rizik od padova - znak je da je potreban liječnički pregled.

Rane na stopalima koje sporo zacjeljuju

Loša cirkulacija usporava oporavak tkiva. Rane koje se ne povlače tjednima povećavaju rizik od infekcija, a u najtežim slučajevima mogu dovesti i do gangrene. Brza reakcija sprječava ozbiljne komplikacije.

Hladan ud i promjena boje kože

Ako je jedna noga ili ruka primjetno hladnija, bljeđa ili plavkasta, dotok krvi je vjerojatno oslabljen. U tom području moguće je primijetiti i gubitak dlačica ili sjajnu kožu, jasan je signal za brzu liječničku procjenu.