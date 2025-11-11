Kako jednim pitanjem prepoznati narcisoidnu osobu?

Kriminalistička psihologinja otkrila je jedan jasan i iznenađujuće jednostavan znak da imate posla s narcisom, a svodi se na postavljanje samo jednog izravnog pitanja. Izraz "narcis" često se koristi u svakodnevnom govoru za opisivanje loših bivših partnera ili napornih rođaka, no važno je razumjeti što taj pojam uistinu znači u psihološkom smislu.

Pitanje koje otkriva sve

Dr. Julia Shaw, njemačko-kanadska kriminalistička psihologinja koja redovito radi s ubojicama i psihopatima, ponudila je vrijedan uvid u prepoznavanje narcisa. Govoreći za LADbible Stories u jednoj epizodi Honesty Boxa, dr. Shaw je rekla: "Ljudi obožavaju ovaj izraz ovih dana, zar ne? Narcis", prije nego što je otkrila kako svatko može biti narcis, od vaših roditelja, preko bivšeg partnera pa sve do terapeuta.

"Narcizam je poremećaj osobnosti", pojasnila je, a kaže da ga se može prepoznati postavljanjem "određenih vrsta pitanja". Međutim, psihološka su istraživanja s vremenom suzila ključna pitanja s 20 na 15, da bi se na kraju zadržalo samo jedno pitanje.

"To je doslovno samo pitanje: "Jesi li narcis?"" rekla je.

Iako se to čini kao očito pitanje koje bi narcis mogao izbjeći, dr. Shaw je rekla da je to pitanje zapravo "iznenađujuće korisno". "Kako prepoznati narcisa? Pitaj ga", objasnila je. "Narcis bi na to pitanje vjerojatno odgovorio: "Da, ali kao, bolji/bolja sam od većine ljudi.

To je realna procjena mene samog/same", jer to i jest narcizam.

"To je ta pretjerana samouvjerenost, to je to uvjerenje da si sjajan/sjajna i da si bolji/bolja nego što zapravo jesi."

"Moramo biti oprezni"

Međutim, dr. Shaw je rekla da je taj pojam skliznuo u svakodnevne kontekste te je sve pozvala da budu "nevjerojatno oprezni s tim", jer "obezvrjeđuje izraze poput narcisa u kontekstima koji su važni, primjerice u kaznenopravnom kontekstu".

"Nije korisno zato što si samo ljut/ljuta na nekoga u stvarnom životu, u nekom normalnom, svakodnevnom životu. Zato mislim da moramo biti oprezni da ovaj terapijski jezik ne koristimo na tako ležeran, previše samouvjeren i netočan način, jer time oduzimamo značenje kontekstima u kojima je to doista važno", objasnila je.

Što je narcisoidni poremećaj?

Prema definiciji klinike Mayo, radi se o poremećaju mentalnog zdravlja kod kojeg osobe imaju nerazumno visok osjećaj vlastite važnosti. Takve osobe neprestano traže divljenje i pažnju, dok im istovremeno nedostaje empatije i brige za druge. Zbog tih karakteristika, narcisi često nailaze na probleme u vezama, na poslu, u školi, a ponekad i sa zakonom.