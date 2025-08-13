Kako prepoznati da je vrijeme za operaciju devijacije septuma?

Disanje kroz nos doživljavamo kao nešto što se podrazumijeva sve dok ne postane otežano. Suha usta ujutro, kronična začepljenost, hrkanje ili česte upale sinusa znakovi su da zrak ne prolazi kako bi trebao. Jedan od najčešćih, a često neprepoznatih uzroka je devijacija septuma - zakrivljenje nosne pregrade koje može značajno narušiti kvalitetu života.

Procjenjuje se da više od polovice ljudi ima neki oblik devijacije, ali većina to sazna tek kod ORL pregleda. Kod nekih je riječ o blažoj anatomskoj varijaciji, no kod drugih problem postaje svakodnevan izazov.

Kako prepoznati problem?

Jedan od znakova koji pacijente najčešće dovodi liječniku jest poteškoća s disanjem na jednu stranu nosa. No to nije jedini simptom. Česta su i ponavljana začepljenja, osjećaj pritiska u licu, glavobolje, hrkanje i buđenje sa suhim ustima.

Kod djece i adolescenata kronična opstrukcija nosa može utjecati na pravilan razvoj lica i zuba, dok kod odraslih često dovodi do problema sa spavanjem i kroničnog umora. Mnogi stanje pogrešno pripisuju alergijama ili „lošoj navici“ disanja na usta, pa prođe godinama prije nego što potraže pomoć.

Zašto nastaje devijacija?

Razlozi nastanka devijacije septuma su različiti - od prirođene anatomske građe, preko ozljeda tijekom sportskih aktivnosti ili nesreća, do promjena koje nastaju tijekom rasta. Zanimljivo, čak i manja devijacija može biti problematična u kombinaciji s alergijama ili čestim infekcijama, jer tada nosna šupljina ostaje kronično sužena.

Kada je vrijeme za operaciju?

U određenim situacijama, konzervativno liječenje poput dekongestivnih sprejeva ili simptomatske terapije alergija može ublažiti tegobe. No ako simptomi postaju dio svakodnevice, a otežano disanje remeti san, radnu sposobnost ili opću razinu energije, vrijeme je za razmatranje kirurškog rješenja.

Zahvat ispravljanja nosne pregrade naziva se septoplastika i preporučuje se kad devijacija uzrokuje trajne tegobe koje ne reagiraju na druge metode liječenja.

Kako izgleda septoplastika i koliko traje oporavak?

Postupak je poprilično jednostavan i provodi se bez vanjskih rezova, a sve se radi kroz nosnicu tako da izvana nema ožiljaka. Traje oko 60 minuta u lokalnoj ili općoj anesteziji, ovisno o dogovoru s pacijentom.

U principu, kirurg preoblikuje ili uklanja zakrivljene dijelove hrskavice i kosti, oslobađajući prostor za normalan protok zraka. Većina ljudi vraća se svakodnevnim obavezama unutar tjedan dana. U početku je normalno osjetiti blagu bol, začepljenost i sukrvicu. Fizičke napore, saginjanje i ispuhivanje nosa treba izbjegavati dva tjedna, a sportu se uobičajeno možete vratiti mjesec dana od operacije.

Koliko je zahvat siguran?

Komplikacije su rijetke i najčešće blage, poput manjeg krvarenja ili infekcije. Rizik se dodatno smanjuje ako zahvat izvodi iskusan tim, a pacijent se pridržava uputa o postoperativnoj njezi. Septoplastika je općenito siguran, rutinski zahvat koji može značajno poboljšati kvalitetu života i cjelokupno zdravlje. Problemi s disanjem, učestale upale sinusa ili prekomjerno hrkanje nisu nešto na što se treba naviknuti jer je u puno slučajeva rješenje lako dostupno i učinkovito.

Ako imate simptome koji upućuju na ovu dijagnozu, ne odgađajte pregled. Rani ORL pregled i pravovremena odluka o liječenju smanjuju rizik komplikacija i omogućuju brži oporavak. Više informacija o ovom zahvatu, ali i sve detalje o mogućnostima naručivanja na besplatne konzultacije možete pronaći na stranicama Poliklinike Priska Med.