Kada će se otvorit Marjan? Evo što kaže Marinić

"Zabrinuti građani često me pitaju zašto je Marjan i dalje zatvoren, a radovi se ne izvode. Razumijem zabrinutost i želim pojasniti situaciju i iznijeti svoj stav", objavio je na društvenim mrežama Srđan Marinić, gradski vijećnik i dugogodišnji aktivist za Marjan.

Prema njegovim riječima, u Park-šumi Marjan nakon posljednjih vremenskih nepogoda stradalo je više od 4.000 stabala.

Radovi tek na jesen

Marinić navodi kako je za nastavak sanacije potrebno provesti postupak javne nabave, što će trajati najmanje mjesec dana.

"Radovi bi stoga mogli započeti tek u listopadu, ako ne bude žalbi", ističe vijećnik.

Do tada smatra da nema razloga da cijela sjeverna strana Marjana bude potpuno zatvorena za građane.

"Smatram da se treba dopustiti pristup, ali uz upozorenje da je kretanje šumom izvan glavnih šetališta na vlastitu odgovornost! Razlog tome su brojne polomljene grane koje još uvijek predstavljaju opasnost, a njihov pad može imati fatalne posljedice", upozorava Marinić.

U objavi je podsjetio i na zakonske odredbe koje reguliraju sigurnost posjetitelja u šumama. "Prema članku 21. Zakona o šumama, posjetitelji šuma preuzimaju sve rizike kretanja. Vlasnik šume (Grad Split) nije dužan poduzimati posebne mjere opreza niti je odgovoran za ozljede koje se mogu dogoditi", pojašnjava Marinić.

Dodaje da se to ne odnosi na dijelove šume u kojima će se izvoditi radovi jer je budući izvođač dužan na propisani način osigurati gradilište.

Odluka je na Gradu i Javnoj ustanovi

"Iako iznosim svoj stav, konačne odluke su u nadležnosti odgovornih osoba Grada Splita i Javne ustanove Park-šuma Marjan", zaključio je Marinić.