JUTRO NAKON NEVIĐENOG KAOSA U IRSKOJ Ulice gorile zbog napada nožem: Zapalili bus, tramvaj, policijski auto

Sinoć su na ulicama Dublina izbili veliki neredi zbog napada nožem ispred osnovne škole u kojem je ozlijeđeno pet osoba, uključujući i troje djece. Petogodišnjakinja i žena u 30-ima su u bolnici s teškim ozljedama, dok su petogodišnji dječak, šestogodišnja djevojčica i muškarac u 50-ima zbrinuti u bolnici zbog lakših ozljeda.

Policija je priopćila da iza nasilnih prosvjeda stoji "huliganska luđačka frakcija vođena ideologijom krajnje desnice". Izgrednici su bacali baklje, boce i vatromet na policiju, palili vozila te pljačkali trgovine. Gradom su odjekivale glasne eksplozije. Na pitanje zašto su tamo, okupljeni su prijetili novinarima i tvrdili da mediji ne govore istinu o imigrantima, prenosi Index.

Policajci sa štitovima u konačnici su uspjeli obuzdati gomilu koja je bila razjarena zbog napada nožem. Dopisnik Sky Newsa iz Irske Stephen Murphy vidio je ljude kako pljačkaju trgovinu Foot Locker u gradu tijekom kaosa. Vidio je i ljude kako metalnim šipkama razbijaju pročelje trgovine Asics. Gardina Jedinica za javni red i mir raspoređena je na ulice kako bi situacija bila stavljena pod kontrolu.

The Fighting Irish are starting to awaken after the Dublin attack. #EnoughIsEnough #DublinRiots #Dublin #Immigration pic.twitter.com/S7sMHaxZVw

Inače, policija je privela osumnjičenika za napad nožem, ali tvrdi da se napad trenutno ne tretira kao teroristički čin, iako se ne "isključuje niti jedan motiv". Iz policije su na tiskovnoj konferenciji također naveli da je napadač djelovao samostalno. Na društvenim mrežama se proširila informacija da je počinitelj Alžirac.

Irski Independent je objavio da je napadač muškarac koji je posljednjih godina živio na raznim adresama u Dublinu, živi dugi niz godina u Irskoj i posjeduje irsko državljanstvo, ali nije tamo rođen. Medij piše i da prvi rezultati istrage pokazuju da nije bio povezan sa školom u koju su djeca išla.

Irish natives devastate hotels housing illegal immigrants in Dublin. This after the cowardly knife attack on Irish children by an Algerian. pic.twitter.com/ZvLyYqVKEx

— RadioGenoa (@RadioGenoa) November 24, 2023