Jutarnja navika koju kardiolozi posebno preporučuju ženama nakon 50. godine

Naše svakodnevne navike imaju mnogo veći utjecaj na zdravlje nego što to često mislimo. Uravnotežena prehrana, redovita tjelovježba, dovoljno sna i dobra kontrola stresa mogu neutralizirati povremene “izlete” u brzu hranu. No ako većinu vremena živimo nezdravo, jedan dobar dan neće biti dovoljan da to nadoknadi. Dobra vijest je da nikada nije kasno za pozitivnu promjenu.

Kardiolozi ističu kako postoji jedan jednostavan, ugodan i vrlo učinkovit jutarnji ritual koji posebno preporučuju ženama starijima od 50 godina, piše magazin Parade.

Zašto je zdravlje srca ključno nakon pedesete?

Briga o kardiovaskularnom sustavu važna je u svakoj životnoj dobi, no nakon pedesete postaje osobito kritična. Kardiolog dr. A. Garvey Rene naglašava kako s godinama raste rizik od srčanog i moždanog udara te oštećenja bubrega. Zato svaka osoba starija od 50 godina treba redovito provjeravati krvni tlak i razinu šećera u krvi, čak i prije uvođenja novih zdravstvenih rutina.

Slično upozorava i kardiolog dr. Mark T. Loafman:

“Do petog desetljeća života počinjemo primjećivati značajan porast posljedica lošeg kardiovaskularnog zdravlja. U većini slučajeva, poduzimanje koraka za brigu o srcu može smanjiti, odgoditi ili u potpunosti spriječiti ove komplikacije.”

On dodaje da redoviti, sveobuhvatni pregledi trebaju postati sastavni dio brige o zdravlju — što uključuje i razgovor o prehrani, aktivnostima te navikama koje mogu povećati rizik.

Najbolji jutarnji ritual za snažno srce

Prema dr. Reneu, jedna navika se posebno ističe.

Svaka bi žena starija od 50 godina trebala jutro započeti – šetnjom.

“Brza šetnja od 20 do 30 minuta izvrstan je način za zaštitu vašeg srca,” kaže on.

Američka udruga za srce preporučuje najmanje 150 minuta umjerene aktivnosti tjedno, što se lako može postići kratkom šetnjom svakoga jutra. Iako se 20 minuta može činiti malo, stručnjaci naglašavaju da je dosljednost ta koja donosi dugoročne rezultate.

Znanost potvrđuje: hodanje produljuje život

Prema smjernicama Američke udruge za srce, brza šetnja podrazumijeva tempo od oko 4 km/h – dovoljno brz da se ubrza puls, ali da je razgovor i dalje moguć.

Istraživanja pokazuju da redovito hodanje:

smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti

poboljšava regulaciju šećera u krvi

snižava rizik od dijabetesa tipa 2 i demencije

povezuje se s duljim životnim vijekom

Uz fizičke dobrobiti, boravak na otvorenom dokazano smanjuje stres, a upravo to, ističe dr. Rene, dodatno pomaže u očuvanju zdravlja srca.