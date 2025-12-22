Jurčić: "Zašto su cijene rasle? Jer mnogi misle - ako Hrvati neće raditi, neka plaćaju"

Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić gostovao je u Novom danu N1 kod Nine Kljenak te je analizirao inflaciju, rast cijena hrane i usluga te ekonomske politike koje se provode od 2016. godine.

"U Hrvatskoj je pala poljoprivredna proizvodnja za 14 posto, unatoč novcu, potporama te Planu oporavka i otpornosti. Pravo je pitanje kako je to moguće, ako se toliko novca uložilo i u što se uložilo? Uvozimo i plaćamo, a postoje i oni koji misle - pa ako Hrvati neće raditi, neka plaćaju", napominje profesor Jurčić, pa dodaje:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Mi smo u vražjem, vrzinom kolu – sami generiramo inflaciju jer nemamo uređena tržišta, pa ni tržište rada. Rastu cijene usluga, pa učitelji koji traže veće plaće ne mogu platiti električarske usluge ili keramičara. To nije pitanje slobodnog tržišta; jasno je da je sve pušteno i da nemamo ni pripremu ni strategiju."

Dodaje kako je u Hrvatskoj na snazi reagirajuća politika koja donosi više štete nego koristi.

"S ovim cijenama, koje su zbog uvoza i nedostatka proizvodnje više nego u EU-u, prosječna plaća trebala bi iznositi od 2.000 do 2.220 eura, a mirovine oko 1.000 eura. Ovako imamo puno siromašnih i onih na rubu siromaštva", zaključuje Jurčić.