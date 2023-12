Juniori OK-a Ribola Kaštela prvaci Dalmacije

Na regionalnom turniru održanom u Gradskoj dvorani u Kaštel Starom juniori OK Ribola Kaštela su bez izgubljenog seta pobijedili oba protivnika i plasirali se na Prvenstvo Hrvatske za juniore. Juniorski prvaci

Dalmacije postali su nadigravši i OK Split i OK Zadar s 3:0.

Do novog trofeja juniorsku kaštelansku ekipu predvodio je kapetan Ivo Mustapić:

„Na juniorsko prvenstvo Dalmacije smo došli s očekivanjem da ga osvojimo i to smo ostvarilo. Još nismo uvježbani i ujedinjeni, no s vremenom i više treninga mislim da možemo osvojiti i Juniorsko Prvenstvo Hrvatske.

Kaštelanska juniorska momčad, unatoč tome što nije imala vremena za uigravanje, pokazala se nadmoćna u oba susreta i zasluženo osvojila prvo mjesto. U ekipi, osim Mustapića, koji je standardni prvotimac i juniorski reprezentativac, još trojica treniraju sa seniorskom ekipom; Niko Romić i kadetski reprezentativci Marko Jureta i Andrija Parčina.

Juniorski tim OK Ribola Kaštela vode treneri Almir Aganović i njegov pomoćnik Ante Šuker.