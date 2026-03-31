Još jedna smrt u ICE pritvoru: Raste pritisak zbog uvjeta za migrante u SAD-u

Američke vlasti potvrdile su da je meksički državljanin preminuo 25. ožujka u pritvorskom centru za imigrante u Los Angelesu, što je dodatno pojačalo kritike na račun postupanja prema migrantima u Sjedinjenim Državama.

Riječ je o Joseu Guadalupeu Ramosu, koji je pronađen bez svijesti u svom krevetu u pritvorskom objektu Adelanto. Nakon što je osoblje reagiralo i pozvalo medicinski tim, prevezen je u bolnicu, gdje je kasnije proglašen mrtvim.

Ovo je najmanje 14. smrtni slučaj u pritvoru američke Službe za imigraciju i carinu (ICE) od početka 2026. godine. Podaci iz prethodne godine također izazivaju zabrinutost – tijekom 2025. umrla je najmanje 31 osoba, što je najveći broj u posljednja dva desetljeća.

Pitanje uvjeta u pritvorskim centrima dodatno je došlo u fokus nakon što je administracija predsjednika Donalda Trumpa, koji je ponovno preuzeo dužnost 2025., pojačala politiku masovnih deportacija. Broj pritvorenih migranata dosegnuo je rekordne razine, s oko 68.000 ljudi početkom veljače ove godine.

Prema dostupnim informacijama, Ramos je uhićen u veljači u Kaliforniji, a ranije je bio osuđivan za kaznena djela povezana s drogom i krađom. Prilikom dolaska u pritvor evidentirano je da boluje od više kroničnih bolesti, uključujući dijabetes i povišeni krvni tlak.

Njegova smrt nije izoliran slučaj – riječ je o četvrtom preminulom pritvoreniku u centru Adelanto od početka novog Trumpova mandata, a svi su bili meksički državljani.

Meksičke vlasti reagirale su oštro. Ministarstvo vanjskih poslova najavilo je pravne korake i podršku tužbama migranata koji tvrde da su uvjeti u pritvoru neadekvatni. Kao glavni problemi navode se loša medicinska skrb, nehigijenski uvjeti i česta uporaba izolacije.

Diplomatkinja Vanessa Calva Ruiz izjavila je u Los Angelesu kako je riječ o “zabrinjavajućem i neprihvatljivom trendu”, upozorivši na moguće sustavne propuste i nemar u upravljanju centrima.

S druge strane, američko Ministarstvo domovinske sigurnosti odbacuje optužbe. Njihov glasnogovornik tvrdi da je broj smrtnih slučajeva relativno nizak u odnosu na ukupan broj pritvorenika te naglašava da su kapaciteti prošireni i da pritvorenici imaju pristup odgovarajućoj zdravstvenoj skrbi.

Iako službeni podaci za ožujak još nisu objavljeni, procjenjuje se da se broj pritvorenih nedavno smanjio na oko 60.000. Istodobno, povećana proračunska sredstva iz 2025. omogućuju ICE-u da u svakom trenutku zadrži i više od 100.000 osoba u pritvoru, što dodatno potiče raspravu o održivosti i sigurnosti sustava.