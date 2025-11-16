Jetra vam je preopterećena? Ova namirnica je najbolji čistač

Jetru nazivaju i tvornicom krvi, zato je izuzetno važno da ovaj organ bude zdrav i funkcionalan.

Jetra je jedan od najvećih i najvažnijih organa u tijelu, i bez nje bismo bili puni toksičnih tvari. Ona je odgovorna za stvaranje žuči koja razgrađuje masnoće i pretvara ih u energiju. Ima važnu ulogu u održavanju ravnoteže razine šećera u krvi, a usto preuzima i toksične tvari koje svakodnevno unosimo te ih pretvara u spojeve koje tijelo može iskoristiti ili ih dovoljno razgradi kako bi ih organizam mogao izlučiti kao otpad.

Ipak, brigu o jetri često shvaćamo olako te u organizam unosimo štetne tvari, primjerice alkohol. Postoji čak i stanje poznato kao nealkoholna masna bolest jetre, koje može biti uzrokovano konzumacijom proizvoda s dodanim šećerom, pržene hrane, prekomjerne količine soli ili crvenog mesa, piše Krstarica.

Kako suho grožđe najbolje čisti jetru?

Vašoj jetri možda je potrebno malo čišćenja, a jedan od načina za to je konzumacija vode sa suhim grožđem. Riječ je o namirnici koja posebno dobro čisti jetru.

Ova jeftina namirnica, baš kao i svježe grožđe, puna je vlakana i antioksidansa (bioflavonoida i vitamina C) koji igraju ključnu ulogu u probavi te uklanjanju štetnih toksina i slobodnih radikala iz tijela.

Ali, jeste li znali da suho grožđe može sadržavati više hranjivih tvari nego svježe grožđe? Prema podatcima Sveučilišta Berkeley, suho grožđe ima gotovo tri puta veći antioksidativni kapacitet od crnog i bijelog grožđa. Zbog toga je jedan od najbogatijih izvora antioksidansa među svim namirnicama. Hranjive tvari još su koncentriranije kad se voće osuši.

A zahvaljujući toj koncentraciji hranjivih tvari, stručnjaci su otkrili da je njihovo potapanje u vodu posebno korisno. Kada se potope, hranjive se tvari oslobađaju u tekućinu, što im omogućuje bržu apsorpciju u tijelu. Pritom se dodatno povećava sadržaj antioksidansa. Konzumacija vode od suhoga grožđa pojačava sposobnost ove namirnice da očisti jetru te takva tekućina brzo prolazi kroz probavni sustav, puna antioksidansa koji uklanjaju toksine.

Kako pripremiti vodu sa suhim grožđem?

Temeljito operite 150 grama suhoga grožđa. Potom ga dodajte u dvije šalice vode i kuhajte 20 minuta. Ostavite grožđe u toj vodi da stoji preko noći. Ujutro procijedite tekućinu i popijte je natašte. Ponavljajte to nekoliko dana, a vaša će jetra biti očišćena od toksina i spremna za obavljanje svoje iznimno važne uloge!