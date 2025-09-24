Jesu li napuknuta jaja sigurna za jelo? Evo kada ih možete koristiti

Prilikom odlučivanja hoćete li koristiti napuknuto jaje, prvo razmislite kada je do puknuća došlo. Ako niste imali sreće u trgovini i donijeli kući jedno ili dva napuknuta jaja, bacite ih ili kompostirajte, prenosi N1.

Kako navodi Ministarstvo poljoprivrede SAD-a (USDA), bakterije s vremenom mogu ući u jaja kroz pukotine na ljusci. Bez saznanja koliko je dugo prirodna barijera jajeta bila probijena, ne postoji način da se zna koliko su bakterije imale vremena za rast i moguću kontaminaciju.

Kada ih smijete koristiti?

Iako biste trebali biti oprezni s jajima koja su vam prodana napuknuta, upravo ona s velikim pukotinama predstavljaju najveći rizik. Studija koju je proveo Sveučilište Tufts pokazala je da jaja s velikim pukotinama imaju veću vjerojatnost sadržavati salmonelu od jaja s tankim pukotinama.

S druge strane, ako su vam jaja napukla dok ste ih već imali kod kuće, još ih uvijek možete iskoristiti. USDA preporučuje razbijanje tek napuknutih jaja i njihovo prebacivanje u čistu posudu koja se može ponovno zatvoriti s dobro prianjajućim poklopcem, gdje se mogu čuvati u hladnjaku do dva dana.

Termička obrada

Ako ste razbili više jaja nego što biste mogli pojesti u nekoliko dana, okrenite se provjerenim receptima za pripremu obroka koji se mogu čuvati u zamrzivaču i kasnije podgrijati u užurbanim danima.

Ako se i dalje osjećate nesigurno kada je riječ o korištenju napuknutog jajeta, ova bi vas činjenica mogla umiriti: Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) izvještavaju da bakterije poput salmonele možete uništiti kuhanjem jaja na unutarnjoj temperaturi od 71 °C prije posluživanja.

To znači da ih trebate u potpunosti skuhati ili ispržiti, ali pečeni proizvodi s jajima i drugi recepti u kojima se bjelanjci i žumanjci termički potpuno obrade odlični su kandidati za njihovu upotrebu.