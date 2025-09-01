Jeličić: Pukštas je najveći predator u našoj ligi

Hajdukov ofenzivni veznjak Rokas Pukštas zabio je tri gola u posljednje tri utakmice. Dva je zabio Rijeci u Jadranskom derbiju, onako kako ih najčešće zabija - ulaskom iz drugog plana. Joško Jeličić i Hrvoje Vejić nahvalili su u studiju MAXSporta Hajdukovog 21-godišnjeg Amerikanca.

"Kod Gattusa nije igrao i jasno je zašto. Sasvim realno je da igraš ako si u formi, a, ako nisi, ne igraš. Pukštas je blago Hajduka. Ima savršen osjećaj za ulazak u prostor iz drugog plana. Bilo je takvih igrača kao on - Caktaš, Andrijašević i najbolji od svih njih, Mario Pašalić. Pogledajte samo prvi gol, koliko je to mekan dodir", rekao je Hrvoje Vejić.

"Pukštas je najveći predator kaznenog prostora u našoj ligi. Iskoristio je pogrešku Zlomislića kod drugog gola. Golman Rijeke ipak je trebao pokupiti taj centaršut na prsa. Pukštas je Rijeci zabio dva gola, a još je Garcia rekao da nije to bila utakmica po njegovoj mjeri. Pukštas ima toliko prostora za rast", rekao je Jeličić.