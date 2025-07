Jelena Rozga službeno potvrdila vezu s Huljićem: "Već sam 100 godina zaljubljena u Ivana"

Jelena Rozga nastupala je u Crnoj Gori, a uoči koncerta kratko je razgovarala s predstavnicima tamošnjih medija. Osim o koncertu i pjesmama, progovorila je i o privatnom životu.

Jedno od pitanje je bilo i kako provodi vrijeme sa svojim tajanstvenim partnerom i razlikuje li se ljubav u četrdesetima od one u dvadesetima, na što je Jelena odgovorila:

'Pa ja sam već 100 godina zaljubljena u Ivana tako da to je to. Čak smo pobjegli sad par dana i otišli do Krka i baš smo guštali, nisam se makla iz kuće. Napunila sam baterije za nastavak turneje', rekla je Jelena za Blic.

Da su pjevačica Jelena Rozga (47) i skladatelj Ivan Huljić (37) u vezi, javnost bruji već nekoliko mjeseci. Splićanka je u više navrata istaknula da je sretna i zaljubljena, ali nikada prije nije svog partnera oslovila imenom. Ranije nam je komentirala glasine o udaji.

'Zaljubljena sam i sretna, to je istina, al da se udajem, ne udajem. Polako, polako, ima vremena. Pogotovo ne planiram dva vjenčanja kako pišu', kazala je Jelena za Story ranije ove godine.