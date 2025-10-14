Jedna vrsta pića može povećati rizik od bolesti jetre za čak 60 posto

Mnogi vjeruju da su pića s umjetnim zaslađivačima zdravija alternativa klasičnim gaziranim sokovima. No, novo istraživanje pokazuje da bi ta “bezopasna” navika mogla ozbiljno naštetiti zdravlju jetre.

Stručnjaci upozoravaju da ono što pijemo može imati veći utjecaj na naše tijelo nego što mislimo – osobito kada je riječ o pićima koja sadrže umjetne zaslađivače.

Dijetni napitci i jetra – skrivena veza

Istraživanje predstavljeno na medicinskoj konferenciji United European Gastroenterology Week 2025. otkrilo je da konzumacija dijetnih gaziranih pića može povećati rizik od metaboličke bolesti jetre (MASLD) za čak 60 posto.

Riječ je o bolesti koja nastaje nakupljanjem masnoće u jetri, što s vremenom može dovesti do upale, ožiljaka i trajnog oštećenja organa.

Znanstvenici su više od deset godina pratili više od 100.000 osoba iz britanske baze podataka UK Biobank koje na početku nisu imale znakove bolesti jetre, prenosi EatingWell.

Ni “zero” verzije nisu bez rizika

Rezultati su pokazali da redovita konzumacija bilo običnih, bilo dijetnih gaziranih pića povećava rizik od razvoja MASLD-a. Oni koji su pili više od jedne limenke dnevno imali su znatno veće šanse za obolijevanje.

Glavna autorica istraživanja, Lihe Liu, upozorila je da i pića bez šećera nisu bezopasna:

“Umjetni zaslađivači mogu narušiti ravnotežu crijevne mikroflore, utjecati na osjećaj sitosti i potaknuti veću želju za slatkom hranom”, istaknula je Liu.

Znanstvenici su također otkrili da su sudionici koji su zamijenili samo jednu limenku gaziranog pića čašom vode smanjili rizik od bolesti jetre za 13 do 15 posto.

Zaključak: Voda je i dalje najbolji izbor

Iako studija ne dokazuje izravnu uzročnu vezu, poruka stručnjaka je jasna – ograničavanje svih zaslađenih napitaka, uključujući i dijetne, najbolja je odluka za zdravlje jetre.

Umjesto gaziranih pića, liječnici preporučuju vodu, nezaslađene biljne čajeve i prirodne sokove bez dodatka šećera, kao dio uravnoteženog načina života.