Jedna osoba zadobila je teške tjelesne ozljede u prometnoj kod Trogira. Cesta je dijelom otvorena za promet

Jedna osoba teško je ozlijeđena, dok su tri lakše ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se nešto prije 17 sati dogodila na trogirskoj zaobilaznici.

"Na OHBP KBC-a Split zaprimljene su četiri osobe, svi hrvatski državljani. Troje ima lakše, a jedna teške tjelesne ozljede. Medicinska obrada je u tijeku", kazala nam je o stanju ozlijeđenih glasnogovornica KBC-a Split Kristina Bitanga.

Kako neslužbeno doznajemo, u jednom automobilu bilo je troje članova jedne obitelji. Svi su iz prometne izašli lakše ozlijeđeni. Teške tjelesne ozljede zadobio je vozač iz drugog automobila.

"19:10 jedna traka ceste D8 otvorena za promet, promet se odvija naizmjenično", izvijestili su iz PU splitsko-dalmatinske.