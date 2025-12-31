Close Menu

Jedna osoba zadobila je teške tjelesne ozljede u prometnoj kod Trogira. Cesta je dijelom otvorena za promet

Nesreća se dogodila nešto prije 17 sati

Jedna osoba teško je ozlijeđena, dok su tri lakše ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se nešto prije 17 sati dogodila na trogirskoj zaobilaznici. 

"Na OHBP KBC-a Split zaprimljene su četiri osobe, svi hrvatski državljani. Troje ima lakše, a jedna teške tjelesne ozljede. Medicinska obrada je u tijeku", kazala nam je o stanju ozlijeđenih glasnogovornica KBC-a Split Kristina Bitanga.  

Kako neslužbeno doznajemo, u jednom automobilu bilo je troje članova jedne obitelji. Svi su iz prometne izašli lakše ozlijeđeni. Teške tjelesne ozljede zadobio je vozač iz drugog automobila. 

"19:10 jedna traka ceste D8 otvorena za promet, promet se odvija naizmjenično", izvijestili su iz PU splitsko-dalmatinske. 

