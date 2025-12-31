Sudar dvaju auta na trogirskoj zaobilaznici, četiri osobe ozlijeđene

Nešto prije 17 sati dogodila se prometna nesreća na trogirskoj zaobilaznici. U nesreći su sudjelovala dva automobila, a četiri osobe prevezene su na pružanje liječničke pomoći. Težina njihovih ozljeda nije poznata.

"Oko 17 sati zaprimili smo informaciju da se na cesti D8, u blizini križanja za Plano, dogodila prometna nesreća, sudar dva osobna vozila. Četiri osobe su prevezene na pružanje liječničke pomoći.

Od križanja Plano do skretanja za most Hrvatskih branitelja cesta je zatvorena za promet. Policijski službenici obavljaju preusmjeravanje prometa radi čega pozivamo vozače da prate upute policijskih službenika na terenu i da povećaju oprez ukoliko voze ovom dionicom ceste D8", izvijestili su iz PU splitsko-dalmatinske.

Na mjestu događaja obavit će se očevid.