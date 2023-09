JEDAN BOD U SEDAM KOLA Robert Prosinečki napustio klupu Rudeša!

Nakon subotnjeg poraza od Gorice (0:2) na Kranjčevićevoj, Rudeš i Robert Prosinečki sporazumno se razišli.

Jedan bod na kontu Rudeša nakon sedam kola SuperSport Hrvatske nogometne lige definitivno ne zadovoljavaju apetite kluba sa zapadnog dijela Zagreba. Iako je momčad koju je uoči sezone preuzeo legendarni Robert Prosinečki igrala dopadljiv nogomet, bila ravnopravna svim suparnicima, pa čak i vodećem Hajduku, rezultata, a samim time i bodova - nije bilo, pišu Sportske novosti.

Sve to utjecalo je da se dvije strane, s jedne čelništvo kluba, na čelu s predsjednikom kluba Josipom Šimunićem i direktorom Stipom Čondrićem, te s druge strane, trenerom Robertom Prosinečkim, sporazumno dogovore o raskidu suradnje.

Zajedno s Prosinečki, iz kluba je otišao i njegov prvi pomoćnik Gordan Ciprić.

- Nemam što puno reći. Bili smo na sastanku Joe (op.a. Šimunić), Stipe (op.a. Čondrić) i ja. Sjeli smo, porazgovarali, vidjeli da je najbolje da se raziđemo i da svako, bez imalo ljutnje krene na svoju stranu - kratko je rekao Robert Prosinečki.

- Osobno mi je izuzetno žao, jer Robert Prosinečki je velik gospodin i jednako tako odličan trener. Nažalost, tako je to u nogometu. I dogovorili smo se da je najbolje da prekinemo suradnju. Baš mi je teško… Ali rezultati su ti koji diktiraju neke stvari. Svi smo bili svjesni, pa i trener Prosinečki, da ulazimo iz druge u prvu ligu, znali smo da će biti teško, ali vjerovali smo da ćemo uspjeti doći do pozitivnog rezultata. Nažalost, nakon sedam kola imamo samo jedan bod, a naši se planovi nisu ispunili. Imamo još puno kola do kraja, dosta je bodova u igri i nadamo se da ćemo se dići što prije. Naravno, ovim putem još bih jednom zahvalio gospodinu Prosinečkom, što je uopće pristao biti dio naše priče u Rudešu - naglasio je direktor kluba Josip Šimunić.

Klub u ovom trenutku nema trenera, a kada ga izabere, obavijesti će javnost, piše SN.