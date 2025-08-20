Je li ovo razlog zašto su u Hajduku ljutiti na Pukštasa?

Amerikanac je prošle sezone bio u nemilosti Gennara Gattusa i Hajdukovi navijači nadali su se da će se to promijeniti dolaskom Gonzala Garcije.

No, Pukštas nije previše igrao na pripremama, nije ni na samom početku sezone, a Garcia ga je od prve minute koristio tek protiv Gorice i Slavena. Te utakmice odigrao je jako dobro, a protiv Slavena je zabio i gol.

Za njega postoji interes stranih klubova i upravo je to tema na kojoj igrač i klub ne mogu naći zajednički jezik. Kako piše Index, Pukštas je na proljeće odbio transfer u MLS. Ponuda je bila oko pet milijuna eura, ali transfer je propao jer igrač i njegovi ljudi imaju jasnu ideju gdje bi on trebao igrati.

I Hajduk je odbio neke ponude jer je računao da će za Amerikanca dobiti oko deset milijuna eura, a realnost je da će ga ovog ljeta prodati za upola manji iznos.