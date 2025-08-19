Je li ovo najveća pogreška Gattusa u Hajduku?

Rokas Pukštas (20) odigrao je sjajno u pobjedi Hajduka nad Slaven Belupom (3:0) u trećem kolu SHNL-a. Abdoulie Sanyang Bamba zabio je dva gola, a Pukštas jedan. Mladom američkom veznjaku to je prvi gol u novoj sezoni, čime je nakon samo tri kola izjednačio golgeterski učinak iz prošle sezone, u kojoj je jedini gol u HNL-u postigao u zadnjem kolu i minimalnoj pobjedi 1:0 na gostovanju kod Šibenika.

Gol i nastup protiv Slavena ostvario je u savršenom trenutku za potencijalni transfer. Pukštasa su protiv Slavena gledali skauti engleskog, njemačkog i talijanskog kluba. Bili su zadovoljni viđenim i postoji vrlo ozbiljan interes da ga dovedu do kraja prijelaznog roka, potvrđeno je Indexu.

Hajduk već neko vrijeme ima ponudu kluba koji nije među navedenima koji su ga sinoć gledali, ali klub je zasad nije prihvatio. Nastup protiv Slavena, u kojem je mladi reprezentativac SAD-a uz gol imao i 16/25 osvojenih duela, tri ključna dodavanja i pet oduzetih lopti, stavlja Hajduk u odličnu poziciju pred pregovore, piše Index.

Samo jedna utakmica ove sezone vratila ga je u žižu

Pregovori sada počinju s više zainteresiranih strana. Teško je reći koliku će Hajduku dobiti odštetu za Pukštasa, ali se špekulira s iznosima između četiri i šest milijuna eura. Transfermarkt Pukštasa procjenjuje na pet milijuna eura.

Sada se, nakon samo tri kola nove sezone i tek jedne značajne Pukštasove partije, vidi koliko je on nazadovao prošle sezone pod Gennarom Gattusom. Od sedam Hajdukovih utakmica ove sezone Pukštas je kao prvotimac igrao tek dvije, obje posljednje prvenstvene.

U sramotnom ispadanju od Dinamo Cityja iz Tirane u trećem pretkolu dobio je samo pet minuta. Već u sljedećoj utakmici oduševio je u prvom susretu ove sezone u kojem je dobio punu minutažu te odmah izazvao veliki interes stranih klubova u završnici prijelaznog roka.

"Bilo je puno drame iza kulisa, ali jako sam sretan što mi trener vjeruje. Ja vjerujem u naš sustav, sigurno će sve dugoročno funkcionirati. Jako sam sretan", izjavio je Pukštas nakon što je briljirao protiv Slavena, referirajući se na teško razdoblje pod Gattusom.

Gattuso mu je prepolovio vrijednost

Prošle sezone pod Gattusom imao je 37 nastupa, ali 21 kao član prve postave. U najvažnijem natjecanju, SHNL-u, Gattuso mu je od 36 utakmica dao šansu od početka samo 14 puta. Tako je Pukštasu vrijednost od 8 milijuna eura, na koliko ga je cijenio Transfermarkt u proljeće prošle godine, pala na sadašnjih 5 milijuna eura.

Zato će ga sada Hajduk prodati za puno manje nego što je mogao prije nego što mu je Gattuso devalvirao vrijednost. No i Pukštasov transfer za daleko nižu odštetu od očekivane puno će značiti Hajduku, kojem je ionako složena financijska situacija dodatno otežana ranim ispadanjem iz Europe, pa mu je prodaja nužnost.