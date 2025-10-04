Je li Europa na velikoj prekretnici? Ovaj je čovjek pobijedio na izborima u Češkoj

Bivši češki premijer i milijarder Andrej Babiš ostvario je uvjerljivu pobjedu na parlamentarnim izborima u Češkoj, pokazuju privremeni rezultati nakon što je prebrojano oko 95 posto glasova. Njegov pokret ANO (DA) osvojio je čak 35,5 posto glasova, čime se Babiš vraća u središte češke politike nakon poraza 2021. godine.

Pad Fialine vlade i povratak populizma

Ovi rezultati znače da je aktualna vlada premijera Petra Fiale, poznata po svojoj prozapadnoj orijentaciji, izgubila podršku birača. Fiala je Babiša porazio prije četiri godine, no sada se čini da je biračko tijelo ponovno dalo prednost bivšem premijeru i njegovoj populističkoj platformi, piše euronews.

Stranka STAN (Udruga gradonačelnika i nezavisnih), koja je također dio Fialine vladajuće koalicije, osvojila je 10,6 posto glasova. Potencijalni partneri za Babiša mogli bi biti protumigrantska stranka Sloboda i izravna demokracija (SPD), koja je osvojila 8,3 posto glasova, te desničarska skupina Motoristi, s 7,1 posto potpore.

Pirati, jedina stranka koja je uz ove aktere prešla izborni prag od 5 posto, osvojili su 7,6 posto glasova i time osigurali ulazak u parlament, iako s bitno slabijim rezultatom nego na prošlim izborima.

Češka u društvu Orbána i Fica

Babišev povratak mogao bi označiti i zaokret u vanjskoj politici Češke. Poput Viktora Orbána u Mađarskoj i Roberta Fica u Slovačkoj, Babiš se protivi slanju vojne pomoći Ukrajini, uvođenju sankcija Rusiji i prekidu uvoza ruske nafte. Takav bi stav mogao dovesti do napetosti unutar Europske unije, koja se već suočava s podjelama oko odnosa prema Moskvi i podrške Kijevu.

S pobjedom od preko 35 posto glasova, Andrej Babiš i njegov pokret ANO ponovno su postali dominantna snaga češke politike. Njegov povratak na vlast mogao bi značiti novo poglavlje češke politike — ono u kojem će Prag vjerojatno zauzeti skeptičniji stav prema Bruxellesu i umjereniji pristup prema sukobu u Ukrajini, javlja euronews.

Češka se, čini se, pridružuje klubu srednjoeuropskih zemalja koje sve više naginju realpolitičkom, proruskom i euroskeptičnom kursu.