Javio se Hrvat koji je osvojio pola milijuna eura na Eurojackpotu: Renovirat ću stan

Na glavnu blagajnu Hrvatske Lutrije stigao je sretni dobitnik iz Zagreba koji je u igri Eurojackpot pogodio dobitnu kombinaciju 5+1 te osvojio 517.369,70 eura!

Riječ je o dugogodišnjem igraču, priopćila je Lutrija, koji se do sada okušao u igrama Loto 7, Loto 6, TV Bingo, Sve ili Ništa te Eurojackpot, u kojem je ostvario ovaj vrijedni dobitak. Svoje listiće, kaže, uplaćuje dugi niz godina na istom prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije na Meštrovićevu trgu u Zagrebu. Brojeve bira nasumično, prema osjećaju i intuiciji. Ponekad se koristi i posebnom strategijom, no detalje nije želio otkriti.

"Dobitak sam provjeravao dva puta na službenim stranicama Hrvatske Lutrije jer jednostavno nisam mogao povjerovati da sam zaista osvojio taj iznos. Tek nakon provjere u aplikaciji sam se uvjerio da sam ja taj sretnik", priznao je.

Radosnu vijest prvo je podijelio s ocem, a potom i s najužim članovima obitelji. Osvojeni iznos planira uložiti u renovaciju stana, što mu je, kako kaže, dugogodišnja želja, piše Dnevnik.hr.