Jaja iz slobodnog uzgoja sve traženija

Hrana je sve skuplja, tržište sve neizvjesnije, ali jedna priča iz Vukovarsko-srijemske županije donosi ipak dašak optimizma, kaže ekipa HRT-a koja je posjetila peradare iz Privlake, Vinkovaca i Soljana. Oni poručuju da je potražnja za jajima iz slobodnog uzgoja sve veća, a to je zbog posebnog modela uzgoja: od malih dvorišta, preko gotovo zaboravljenog prikupljanja jaja od kuće do kuće, pa sve do suvremene sortirnice i pakirnice jaja u Soljanima.

U vremenu kada sve više potrošača pazi na podrijetlo hrane, jaja koka iz slobodnog uzgoja postaju sve traženija roba. A polako raste i broj kokošinjaca na istoku Hrvatske. Tako je u svega dvije godine farma obitelji Benković od početne ideje prerasla u ozbiljniji posao.

"Mi smo krenuli s proizvodnjom prije dvije godine i krenuli smo s jednim kokošinjcem. Onda je tu došao i drugi kokošinjac, sad je već i treći tu. I evo, čak imamo nekih naznaka da se proširimo, ako to bude moguće", istaknuo je Davor Benković, OPG Benković, Privlaka.

Jaja se prikupljaju "od kuće do kuće"

Posao je to koji, kaže, nema slobodnog dana i u prosjeku se radi šest do sedam sati dnevno. "Radni dan kreće ujutro, dođu se nahraniti kokice, onda kasnije kupljenje jaja i onda poslije tog kupljenja jaja moraju se kokice pustiti van da idu u ispuste i onda poslijepodne ima hranjenje i navečer zatvaranje. Sad trenutačno imamo 1200 kokoši i to bude oko 1100 jaja dnevno", rekao je Benković.

A nakon što ih pokupi, označi i uredno zapakira u kutije, po njih, na kućni prag, dolazi posebno vozilo. Za ovaj gotovo zaboravljeni model prikupljanja jaja "od kuće do kuće" zadužen je Agroklaster, tvrtka zbog koje su se mnogi mali proizvođači upustili u ovaj posao i koja za svojih 20-ak kooperanata odrađuje svu logistiku.

"Dakle, od nabave koka nesilica, od isporuke, tj. distribucije hrane na kućni prag, zatim prikupljamo jaja na terenu, sukladno HACCP propisima i sukladno našoj težnji da proizvodnja bude organizirana i da bude stalno pod strogim veterinarskim i sanitarnim nadzorom.

"Proizvođač hrani koke, sve ostalo je naš posao"

Tako da proizvođaču praktički ostaje samo da proizvodi, da hrani koke, da pokupi jaja, a sve ostalo je naš posao", naglasio je Zdenko Podolar, direktor Agroklastera d.o.o. Vinkovci. Organizirana je to proizvodnja na bazi od 18 i pol tisuća koka nesilica.

Od toga je 13 tisuća kod kooperanata, a 5 i pol tisuća na farmi Agroklastera u Soljanima, gdje se nakon što se prikupe sva jaja pripremaju za tržište. "Naša jaja čim dođu ovdje u sortirnicu automatski su zapakirana i u roku od dva dana završe na policama u raznim trgovinama.

Preko dana bude tu oko 15 tisuća komada jaja, što s farme, što od kooperanata. Naš je posao da ta jaja zaprimimo, da ih kalibriramo, da ih zapakiramo i pošaljemo na lokacije gdje dobijemo narudžbe", rekla je Suzana Kopčalić, djelatnica u sortirnici i pakirnici Agroklaster d.o.o. Vinkovci.

"Sigurno je da su ta jaja kvalitetnija"

Ove godine kroz Agroklaster planiraju proizvesti više od četiri milijuna jaja za domaće tržište. "To je za 10-ak posto više nego u prošloj godini, a za čak 30-40 posto više nego u 2024. godini. Dakle, proizvodnju povećavamo, s tim da to radimo planski. Vodimo se prvenstveno time koliko jaja možemo prodati i da nam jaja ne stoje u skladištu", kazao je Podolar.

To zasad nije izgledno jer Hrvatska i dalje ne proizvodi dovoljno jaja za vlastite potrebe, manjka nam gotovo 200 milijuna jaja. No činjenica je da je u proteklih šest godina proizvodnja jaja iz slobodnog uzgoja u Hrvatskoj porasla s dva na gotovo 8 posto ukupne proizvodnje. Jasno je: kupci traže podrijetlo i kvalitetu.

"Sigurno je da su jaja kvalitetnija. Kao da je kvaliteta života koka nesilica bolja nego kad su koke samo u kavezu. Koke izlaze, pasu travu, a imaju i druge nutritivne sastojke koje mogu uzeti, koje ove koke koje su samo u kavezu nemaju mogućnost.

"Imamo jaja od sretnih koka"

Ponavljam, kvaliteta života tih koka nesilica je sigurno kvalitetnija i te koke su sretnije i imamo jaja od sretnih koka", naglasio je Denis Šarac, veterinar i voditelj sektora za peradarstvo u Agroklasteru d.o.o. Vinkovci.

A mnogim malim proizvođačima sreću je donijelo upravo udruživanje jer je značilo razliku između opstanka i odustajanja. Među njima je i obitelj Sovar čija farma danas broji 1300 koka nesilica. "Zbog Agroklastera je to i krenulo, ne bi ni išli u tu proizvodnju da nije bilo Agroklastera, da nije siguran otkup jaja.

Planirao jesam možda prije desetak godina, ali mislim da ne bih mogao prodati jaja, bilo bi problema. Ovo je svaki mjesec redovna isplata, to je jako bitno", istaknuo je Damir Sovar, PO Sovar, Sotin.

"Vjerujem da je ovo način kako bi se moglo mnogo stvari u Slavoniji i u Hrvatskoj raditi"

Primjer je to kako se mali proizvođači mogu održati na tržištu. "Naše je samo da preberemo da nije polupano, da lupimo pečate naravno, da naš dio posla odradimo. Onda ide kod njih u sortirnicu, u sortirnici se razvrstava po veličinama i to je to, mi više nemamo brige, a to je najvažnije.

Ja vjerujem da je ovo način kako bi se moglo mnogo stvari u Slavoniji i u Hrvatskoj raditi, ne samo s kokama nego i s drugim stvarima", naglasio je Sovar. Jer, kaže, upravo ovakav način proizvodnje mnogima daje ono što je u poljoprivredi najvažnije: sigurnost da će proizvodi iz njihovih ruku uvijek stići do kupca.