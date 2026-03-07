Iznenađujuće otkriće znanstvenika: Kava može pomoći vašim crijevima

Znanstvenici su kroz više studija počeli otkrivati povezanost između konzumacije kave i zdravlja gastrointestinalnog sustava, a rezultati mogu biti iznenađujući.

Stručna istraživanja pokazuju da umjerena konzumacija kave – obično do 3 do 4 šalice dnevno – može imati blagotvoran učinak na crijevnu mikrofloru. Utvrđeno je da kava može povećati raznolikost korisnih bakterija u crijevima, poput Bifidobacterium spp., koje su povezane s boljom probavom i zdravljem crijeva, prenosi avaz.ba.

Kako kava utječe na mikrobiotu

Crijevna mikrobiota čini složenu zajednicu bakterija koja ima ključnu ulogu u probavi, imunološkom sustavu pa čak i raspoloženju. Istraživanja upućuju na to da polifenoli i drugi sastojci u kavi mogu pozitivno utjecati na sastav tih bakterija. Umjerena konzumacija kave može povećati raznolikost korisnih mikroorganizama, što se često smatra znakom zdravih crijeva.

Također, kava može djelovati poput prirodnog stimulansa crijevnih mišića. Kofein utječe na živčane mehanizme i hormone u gastrointestinalnom sustavu, što može ubrzati peristaltiku i pomoći tijelu da brže eliminira otpadne tvari.

Kava i probavna funkcija

Ne radi se samo o bakterijama – kava utječe i na samu probavu. Konzumiranje kave može potaknuti lučenje gastrina i želučanih sokova, što pomaže u razgradnji hrane. To može poboljšati ukupnu probavu, osobito nakon obroka, piše Krstarica.

Mnogi ljudi primijete da nakon jutarnje šalice kave osjete potrebu za pražnjenjem crijeva – to je rezultat stimulacije mišića debelog crijeva. Taj učinak može biti koristan za osobe koje povremeno imaju problema sa zatvorom. Međutim, on je individualan i razlikuje se od osobe do osobe.

Umjerenost je ključ

Iako kava ima potencijalne prednosti za crijeva, važno je ne pretjerivati. Veće količine – više od 4 do 5 šalica dnevno – kod nekih ljudi mogu izazvati neželjene učinke poput refluksa, nervoze, želučane nelagode ili pogoršanja stanja kod osoba s već postojećim problemima, poput Crohnove bolesti.

Također, individualna tolerancija na kofein razlikuje se od osobe do osobe. Ono što jednoj osobi odgovara, drugoj može izazvati nelagodu. Zato je važno slušati svoje tijelo i prilagoditi unos kave vlastitim potrebama.

Blagotvorni, ali individualni učinci

Sve više znanstvenih dokaza sugerira da kava može imati pozitivan utjecaj na zdravlje crijeva. Povećanje raznolikosti crijevne mikrobiote, poboljšana probava i poticanje redovite stolice samo su neki od mogućih benefita umjerene konzumacije.

Međutim, učinci nisu univerzalni. Dok mnogima kava može pomoći da se osjećaju bolje, drugima može izazvati nelagodu ako se pije u prevelikim količinama ili na prazan želudac.