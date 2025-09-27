Iznenađenje za Blanku? Ruben Van Gucht skinuo vjenčani prsten i objasnio zašto

Belgijski sportski novinar i suprug naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić, Ruben Van Gucht, trenutačno boravi u Ruandi u Africi, gdje je otputovao zbog posla. Na Instagramu je otkrio koja nezgoda mu se tamo dogodila.

'Stol sa svim našim stvarima se srušio. Zasloni su se uspjeli spasiti, ali ostatak je završio dolje', napisala je reporterka Ine Beyen uz Rubenovu fotografiju, a on je tu njenu objavu podijelio.

Prije toga je pozirao u liftu, a nosio je sunčane naočale i kavu u ruci, piše Story.hr.

'Novi dan, nova boja', napisao je, a mnogi su primijetili da je skinuo vjenčani prsten.

Njegova navodna ljubavnica, belgijska spisateljica Charlotte van Looy, nedavno je objavila fotografije koje su nastale ovo ljeto. Na nekima je i Ruben, a pažnju je privukla fotka na kojoj poziraju zajedno.

'Ljeto 2025. Zahvalna', napisala je.

Prije toga je otpratila Rubena s Instagrama, što je iznenadilo mnoge. Zanimljivo je da nije izbrisala njihove zajedničke fotografije. On nju i dalje prati, a slovo C mu je još uvijek u opisu.