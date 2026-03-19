Izložba „Ecce Homo“ Karin Grenc i Ane Marije Botteri u sklopu programa „Muka kao nadahnuće“

U sklopu programa obilježavanja pasionske baštine „Muka kao nadahnuće“, u subotu, 21. ožujka 2026. u 11 sati u Maloj galeriji Muzeja grada Splita otvara se izložba „Ecce Homo“ umjetnica Karin Grenc i Ane Marije Botteri.

Vrijeme korizme u kršćanskoj se tradiciji razumijeva kao razdoblje sabranosti, šutnje i odmicanja od svakodnevne buke, vrijeme unutarnjeg produbljivanja i duhovne priprave za Vazmeno otajstvo. Upravo iz tog duhovnog i simboličkog okvira proizlazi i izložba „Ecce Homo“, koja okuplja radove dviju umjetnica što, svaka svojim prepoznatljivim vizualnim jezikom, posežu za motivima iz kršćanske ikonografije, stavljajući u središte Krista i njegovu poruku ljubavi prema čovjeku.

Predstavljeni radovi ujedno su izraz osobnih duhovnih putovanja, procesa preobrazbe, promišljanja i kontemplacije. Promišljajući o Kristovoj muci, umjetnice kroz snažan i ekspresivan likovni jezik oblikuju iskustvo unutarnje preobrazbe, iskustvo koje je istodobno duboko osobno i univerzalno.

Karin Grenc u ovom slikarskom ciklusu pokazuje izrazitu usmjerenost prema liku Krista kao središnjem protagonistu svojih radova. Ekspresivna figuracija glavni je element njezina likovnog jezika, a važnu ulogu ima i drvena podloga koja nije tek nositelj slike, nego aktivno sudjeluje u oblikovanju značenja, prizivajući simboliku križa i preobrazbe. Godovi, pukotine i struktura drva postaju sastavni dio kompozicije i njezina simboličkog sloja. Njezin reducirani, ali sugestivni kolorit ne služi deskripciji, nego naglašavanju emotivne i duhovne napetosti motiva.

Radovi Ane Marije Botteri također pripadaju ikonografskom krugu Kristove muke te proizlaze iz osobne kontemplacije Pasije. Karakteriziraju ih linearna stilizacija lica i tijela, redukcija volumena, pojednostavljenje anatomije i gestualni potezi kista. U njezinu slikarstvu važan nositelj emotivnog i duhovnog naboja jest kolorit, u kojem prevladavaju hladni tonovi plave, tirkizne i ljubičaste, stvarajući atmosferu tišine, sabranosti i unutarnje boli. Motivima poput Kristova izmučenog lica i Veronikina rupca umjetnica ne ostaje na razini citata tradicije, nego vlastitim slikarskim jezikom izražava osobno suosjećanje i poziva promatrača na prepoznavanje Krista u svakom potrebitom.

Slikarski izraz obiju umjetnica autentičan je, promišljen i duboko osoban, a njihova djela potiču promatrača na unutarnje promišljanje, susret sa samim sobom i otvorenost prema drugome.

Izložba „Ecce Homo“ bit će otvorena do 23. travnja 2026.

Program „Muka kao nadahnuće“, koji je prošle godine pokrenula Glazbena mladež Split, okuplja koncerte, predavanja, izložbe i projekcije posvećene pasionskoj baštini te bogatstvu tradicija korizme i Velikoga tjedna. Realizira se u suradnji s brojnim umjetnicima, znanstvenicima, ustanovama i vjerskim zajednicama, a podržavaju ga Splitsko-dalmatinska županija i Grad Split.