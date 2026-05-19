ŽVOC: Vatrogasci intervenirali u Splitu, gorio deponij na Visu i otvoreni prostor kod Baške Vode

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split, tijekom protekla 24 sata vatrogasci su intervenirali na više lokacija diljem Splitsko-dalmatinske županije.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita u 10:20 sati intervenirala je na Putu Duilova u Splitu zbog tehničke intervencije otvaranja vrata stana. Na teren je izašlo jedno vozilo i tri vatrogasca.

Na Visu se i dalje sanira opožareni deponij površine oko četiri hektara. Vatrogasci su izvijestili kako je i tijekom nedjelje bilo izdimljavanja, a na terenu su angažirana tri vatrogasca DVD-a Vis s jednim vozilom.

U mjestu Plano u 10:10 sati izbio je požar trave, niskog raslinja i manjih rastavljenih plovila, među kojima su bila i dva jet-skija. Požar je lokaliziran u 10:59 sati, a ugašen u 11:30 sati. Opožareno je oko 2000 četvornih metara površine, a na intervenciji su sudjelovali vatrogasci iz Kaštela, Gomilice i Trogira.

Požar trave u masliniku zabilježen je i u Zastražišću, gdje su intervenirali vatrogasci DVD-a Jelsa.

U Brelima je u 14:25 sati planuo požar u kuhinji obiteljske kuće. Na intervenciju su izašli vatrogasci DVD-a Brela i DVD-a Baška Voda.

Nešto kasnije, u mjestu Bast kod Baške Vode buknuo je požar otvorenog prostora. Vatra je zahvatila oko 1500 četvornih metara mlade borovine, jedan stup električne mreže i nekoliko maslina. Požar je lokaliziran u 15:18 sati, a ugašen u 15:51 sati. U gašenju su sudjelovali vatrogasci iz Baške Vode, Podgore, Promajne, Brela i Makarske.