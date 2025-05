IZBORNA ŠUTNJA Evo što je sve zabranjeno i kakve su kazne

Kandidati za župane, gradonačelnike i općinske načelnike koji su ušli u drugi izborni krug, biračima su poručili što su imali, u ponoć je završila njihova promidžba i nastupila izborna šutnja koja traje do nedjelje u 19 sati, tj. do zatvaranja biračkih mjesta.

Kandidati do tada ne smiju javno predstavljati svoje izborne programe, birače se ne smije nagovarati da glasuju za određenog kandidata, ne smiju se objavljivati procjene izbornih rezultata, izjave i intervjui kandidata.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Za one koji se odluče postupiti drugačije, propisane su novčane kazne, kreću se od 398 eura za fizičku osobu do 66 361 euro za pravnu, primjerice političku stranku koja prekrši šutnju. Odgovorna osoba u pravnoj osobi i kandidati mogu biti kažnjeni od 1327 do 3981 eura.

Povrede šutnje prijavljuju se općinskim, gradskim i županijskim izbornim povjerenstvima te Izbornom povjerenstvu Grada Zagreba.

Državno izborno povjerenstvo (DIP) pozvalo je kandidate, te druge fizičke i pravne osobe da ne iznose i ne obrazlažu izborne programe, ne objavljuju poruke i fotografije kandidata u medijima, ne postavljaju nove plakate ili letke, ne pozivaju birače da glasuju za pojedine kandidate, ne šalju im sms poruke, mejlove itd.

Pozvalo ih je i da ne postavljaju nove promidžbene sadržaje poput statusa, video klipova, slika ili komentara na društvenim mrežama, odnosno platformama, a koji se izravno objavljuju na naslovnicama kao novosti ili na privatnim profilima povezanih privatnih korisnika društvenih mreža.

Medije i medijske nakladnike DIP poziva da ne objavljuju fotografije, izjave, intervjue, da ne prenose eventualne konferencije za medije, javne događaje ili obraćanje javnosti kandidata, bez obzira radi li se o temi izravno vezanoj uz izbore ili o bilo kojoj drugoj temi.

Poziva ih i da iz svojih programskih sadržaja uklone sve što predstavlja izbornu promidžbu, kao što su primjerice reklame, linkovi i slikovni linkovi-oglasi (banneri) na portalima koji vode na mrežne stranice izbornih sudionika.

Nešto više od 2 milijuna i 883 tisuće hrvatskih birača u nedjelju bira 12 župana i gradonačelnika Zagreba, koji ima status županije, 46 gradonačelnika i 62 općinska načelnika.

Čelnici lokalne izvršne vlasti biraju se većinom glasova, a da bi bili izabrani u prvom krugu morali su dobiti više od polovice glasova birača koji su glasovali, odnosno 50 posto plus jedan glas.

Kad to ne uspije ni jednom od kandidata, održava se drugi izborni krug u koji ulazi dvoje kandidata s najvećim brojem glasova. Za načelnika, gradonačelnika i župana, u nedjelju će bit će izabran kandidat koji dobije veći broj glasova.