IZBORI U PODSTRANI Zadovoljni su iz HDZ-a, poraz Mosta i nezavisne liste Lee Jovanović

U Podstrani su se održali izbori za Mjesne odbore koji su točno nakon dvije godine mandata vladajuće koalicije HDZ/HSP i načelnika Mije Dropuljića, bili pravi test za vladajuće. Iako se iz ove Općine mogu pohvaliti brojnim započetim projektima, poput šetnice i biciklističke staze duž obale te gradnje nove športske dvorane, ipak su izbori jedino mjesto gdje se uistinu može provjeriti politička snaga i vidjeti jesu li mještani zadovoljni učinjenim.

Ako je suditi po jučerašnjim rezultatima, itekako su zadovoljni!

Bez obzira što su se izbori održavali usred turističke sezone, privukli su iznenađujuće veliki broj ljudi koji su izišli glasati, a koalicija HDZ/HSP je ostvarila pobjedu u svih 6 Mjesnih odbora. U čak 4 MO (Grljevac, Grbavac, Sveti Martin/Mutogras i Gornja Podstrana) mogu samostalno sastaviti vlast, dok im je za to nedostajalo svega nekoliko glasova u preostala dva MO (Strožanac 1 i Strožanac 2). S nestrpljenjem su se čekali rezultati u Strožancu gdje je Most očekivao pobjedu te na Grljevcu gdje se po prvi put kandidirala Nezavisna lista Lea Jovanović nadajući se kako će preuzeti vlast od HDZ-a. Iako su potonji bili jako aktivni po društvenim mrežama, dijeljenju letaka i oglašavanju, ni to im nije pomoglo ugroziti vladajuće jer je vladajuća koalicija odnijela poprilično uvjerljive pobjede i na tim mjestima. Na Grljevcu je čak osvojila 4 mandata od mogućih 5, što je jedan od najuvjerljivijih rezultata. U ukupnom zbroju od 30 mandata, vladajuća koalicija je osvojila čak 18 mandata više od Mosta koji je vrlo aktivan na području ove Općine i koji je polagao velike nade u ishod ovih izbora. Svojim rezultatom mogu biti zadovoljni i u Domovinskom pokretu koji je uspio u Strožancu ući u mjesne odbore te će imati bitnu ulogu u sastavljanju vlasti. Na ovim izborima se po prvi put kandidirala i Nezavisna lista Matka Biočića koja je ostvarila jedan mandat u Strožancu.

Na ovaj način su HDZ i HSP Podstrana dobili potvrdu svog kvalitetnog rada na kojemu im nerijetko zavide i neke susjedne Općine i mjesta. Ovakav rezultat će im zasigurno biti dodatni poticaj te će im dati dodatni vjetar u leđa u nastavku realizacije brojnih predviđenih projekata. Iz lokalnog HDZ-a, oglasili su se priopćenjem na svojoj facebook stranici u kojemu su proglasili pobjedu, zahvalili biračima i poručili Mostu kako su izbori jedino mjesto gdje se osvaja vlast, a da su je oni osvojili s 0 plakata, 0 objava o izborima i 0 medijskih objava te poručuju da su na taj način potvrdili svoju snagu.

Pozvali su Most da poštuju rezultate izbora, a Domovinskom pokretu i Nezavisnoj listi Matka Biočića su čestitali na dobrom rezultatu te su ih pozvali na suradnju.