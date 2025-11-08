Izbjegavajte ovo piće jer uništava bubrege. Gore je od alkohola

Neka pića mogu ozbiljno naštetiti ovom vitalnom organu.

Istraživanja iz 2015. godine otkrila su da se radi o pićima koja spadaju u gazirane napitke. Iako znamo da ta pića nisu najzdraviji izbor, često ih pijemo radi osvježenja tijekom toplih dana ili na zabavama, a da ni ne razmišljamo o njihovu utjecaju na organizam.

Pokazalo se da konzumacija više od četiri zaslađena gazirana pića tjedno može povećati rizik od kroničnih bolesti bubrega. Visoka razina šećera u krvi može oštetiti krvne žile u bubrezima i pridonijeti razvoju dijabetesa, prenosi N1.

Zato je važno da osobe s dijabetesom ili kroničnim bubrežnim bolestima izbjegavaju gazirane napitke, a osobitu pozornost trebaju obratiti oni koji u obitelji imaju povijest takvih bolesti.

Gazirana pića nisu štetna samo zbog visokog udjela šećera, nego i zbog fosforne kiseline. Redovita konzumacija takvih napitaka može uzrokovati promjene u mokrenju, što može dovesti do stvaranja bubrežnih kamenaca i kroničnih bolesti bubrega.