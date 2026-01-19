Iz ljekarni se povlači serija lijeka, sumnja se u neispravnost

Tvrtka Makpharm d.o.o., distributer lijeka Bleo-cell prašak za otopinu za injekciju (bleomycin sulfate), u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) provodi povlačenje serije 242129D (rok valjanosti 30. travnja 2026. godine) predmetnog lijeka.

Povlačenje se provodi do razine ljekarni.

Navedeni postupak povlačenja provodi se iz preventivnih razloga zbog sumnje u neispravnost u kakvoći lijeka.

Budući da odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj nema niti jedan lijek s istom djelatnom tvari u istom farmaceutskom obliku, navedeni lijek se nabavlja postupkom izvanrednog unošenja temeljem izjave zdravstvene ustanove o potrebi za nabavkom lijeka ili za nužne slučajeve liječenja na pojedinačni recept. Bolesnici se trebaju obratiti svome liječniku ili ljekarniku u slučaju bilo kakvih pitanja u vezi trenutačne terapije.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.