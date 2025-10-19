Ivona Glavaš otkrila da ju je jedna stvar posebno dirnula na vjenčanju s Kalikom, ovo nisu očekivali

Osječka modna dizajnerica sa splitskom adresom Ivona Glavaš (33) i nogometaš HNK-a Hajduk Anthony Kalik (27) pamtit će ponedjeljak, 6. listopada, do kraja života. Tog su se dana jedno drugome zavjetovali na doživotnu ljubav i sve ovjekovječili bajkovitim slavljem.

Njihova priča započela je još 2019. godine, kada ih je upoznao zajednički prijatelj, a danas vjenčani kum, Ante Gabelica. Iako tada nisu započeli vezu, četiri godine kasnije ponovno su se sreli zahvaljujući poslovnom projektu i tada je sve krenulo.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ceremonija vjenčanja održala se u crkvi Presvetog Srca Isusova u Splitu, gdje mladenci redovito odlaze na misu. Uz pjesmu ‘Dubine’ i prve suze radosnice zakoračili su u novo poglavlje svoje priče.

'To je naša župna crkva i tamo smo se željeli vjenčati jer nam to mjesto puno znači. Don Ivan Terze ima poseban način obraćanja ljudima, njegove propovijedi za mene su neka vrsta terapije', otkrila je dizajnerica.

'Naše vjenčanje od samog ulaska u crkvu bilo je poprilično emotivno, stoga su nam prve suze radosnice krenule već tada', istaknula je poznata Osječanka.

Nakon izlaska iz crkve, mladence je dočekala grupa Romanca s pjesmom ‘Vjeruj mi’, a slavlje je nastavljeno u splitskom hotelu Park.

'Htjeli smo da obred bude intiman i poseban, a nakon toga prava fešta - to smo i dobili', govori Ivona sa širokim osmijehom.

'Bila sam nevjerojatno opuštena taj dan, što je i moja kuma više puta komentirala. Nisam željela dopustiti da mi najmanja sitnica skrene misli s onoga što je najvažnije, ljubavi', rekla je.

Cvjetna dekoracija bila je pravo malo umjetničko djelo.

'Željela sam bijele ruže i stabla s ružama koja će krasiti stolove. Imali smo više od 2200 ruža, a svaka je bila ručno oblikovana kako bi izgledala posebno. Cvjećarnici La Perla beskrajno vjerujem i znala sam da će ostvariti sve što zamislim', priča Ivona, koja je sama osmislila gotovo svaki detalj.

Jedan od najposebnijih trenutaka bio je kraj obreda, kada su od svećenika dobili poklon, sliku blagoslova Pape Lava s njihovim imenima i datumom vjenčanja.

'To nas je stvarno dirnulo. Nitko to nije očekivao i svi smo bili ganuti', priznaje mladenka.

Za prvi ples odabrali su pjesmu Petra Graše ‘Što bi ja bez tebe’.

'Ta pjesma ima posebno značenje za nas i kada smo je čuli, znali smo da će to biti naša pjesma. Taj trenutak bio je baš onakav kakvim sam ga zamišljala, emotivan, topao i naš', kaže Ivona za Story.