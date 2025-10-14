Ivaniševićev sin odlazi u Ameriku

Goran Ivanišević (54) podijelio je emotivan i važan trenutak iz obiteljskog života na svom Instagram profilu. Nakon izazovne profesionalne godine, fokusiran je na budućnost svog 17-godišnjeg sina Emanuela, kojega s ljubavlju naziva Manči. Zajedno su obišli pet vrhunskih američkih sveučilišta tijekom deset dana, prenosi Index.

Ivanišević je u opisu objave napisao da je odluka sada na Mančiju, koji mora odabrati svoj "drugi dom" daleko od Hrvatske za budućnost i životno iskustvo koje će mu promijeniti život te je istaknuo: "Sada je na Mančiju da odabere dom daleko od doma za doglednu budućnost i za ono što će biti iskustvo koje mijenja život. Ovo će biti sve samo ne lak izbor."

Burna godina za Gorana

Goran je u ožujku 2024. godine završio izrazito uspješnu suradnju s Novakom Đokovićem. Sa srpskim tenisačem ostvario je brojne uspjehe, ali i prošao kroz najteže trenutke, poput diskvalifikacije s US Opena i deportacije iz Australije. Zajedno su osvojili niz Grand Slam naslova, kojima je Đoković došao do brojke od 24 i, po mnogima, statusa najboljeg tenisača u povijesti.

Ivanišević je kao igrač bio sjajan serviser i primjetno je da se Đokoviću pod njim poboljšao taj segment igre. Pred početak ovogodišnjeg Australian Opena preuzeo je posao trenera Jelene Ribakine, no to je jako kratko trajalo, a odnedavno trenira Grka Stefanosa Tsitsipasa, dvostrukog Grand Slam finalista.