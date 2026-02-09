Ispitan 80-godišnji osumnjičeni "vikend snajperist" u Sarajevu: "Bogati, ljubitelji oružja, simpatizeri krajnje desnice"

Osamdesetogodišnji muškarac osumnjičen da je "vikend snajperist" koji je plaćao vojsci bosanskih Srba da puca na civile tokom opsade Sarajeva 1990-ih, ispitan je u ponedjeljak u Milanu, izvještavaju mediji.

Osamdesetogodišnji bivši vozač kamiona iz regije Friuli-Venezia Giulia na sjeveroistoku Italije, prema izvještaju talijanske novinske agencije ANSA, osumnjičen je od milanskih tužitelja za "hotimično ubojstvo otežano niskim motivima", prema izvještaju talijanske novinske agencije ANSA.

Odvjetnik Giovanni Menegon rekao je novinarima da je njegov klijent odgovorio na pitanja tužitelja i policije i "ponovno potvrdio svoju potpunu nevinost".

Milanski tužitelji nisu odgovorili na zahtjeve AFP-a za komentar, piše Bljesak.

Istraga o "vikend snajperistima"

U listopadu su tužitelji otvorili istragu o onome što su talijanski mediji nazvali "vikend snajperistima" ili "ratnim turistima": uglavnom bogatim, ljubiteljima oružja, simpatizerima krajnje desnice koji su se navodno okupljali u Trstu i odvođeni na brda oko Sarajeva gdje su pucali na civile iz zabave.

Tokom skoro četverogodišnje opsade Sarajeva koja je počela u travnju 1992. godine, snage bosanskih Srba su, premaslužbenim podacima, ubile oko 11.541 muškaraca, žena i djece, a više od 50.000 ljudi je ranjeno.

List Il Giornale je prošle godine izvijestio da su potencijalni snajperisti plaćali snagama bosanskih Srba do ekvivalenta od 100.000 eura (115.000 dolara) dnevno da pucaju na civile ispod njih.

Osumnjičeni - kojeg je talijanski tisak opisao kao entuzijastu za lov i nostalgiju za fašizmom - navodno se javno hvalio da je išao u "lov na ljude".

Izjave svjedoka, posebno stanovnika njegovog sela, pomogle su istražiteljima da pronađu osumnjičenog, rekla je za AFP slobodna novinarka Marianna Maiorino.

"Prema svjedočenjima, on bi svojim prijateljima u seoskom baru pričao o tome što je radio tijekom rata na Balkanu", rekla je Maiorino, koja je istraživala optužbe i sama je ispitana u okviru istrage.

Osumnjičeni je "opisan kao snajperist, neko tko je uživao ići u Sarajevo da ubija ljude", dodala je.

Osumnjičeni je u nedjelju rekao lokalnim novinama Messaggero Veneto da je bio u Bosni tijekom rata, ali "zbog posla, a ne zbog lova". Dodao je da su njegove javne izjave bile pretjerane i da "nije bio zabrinut".

"Sarajevo Safari" i suradnja tužiteljstava

Istraga je otvorena prošle godine nakon žalbe koju je podnio talijanski novinar i pisac Ezio Gavanezzi, na osnovu navoda otkrivenih u dokumentarcu "Sarajevo Safari" slovenačkog redatelja Mirana Županića iz 2022. godine.

Gavanezzija je u kolovozu 2025. godine kontaktirala bivša gradonačelnica Sarajeva, Benjamina Karić, koje je podnijela tužbu u BiH 2022. godine nakon što je isti dokumentarac emitiran.

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine potvrdilo je u petak za AFP da specijalni odjel za ratne zločine istražuje navodne strane snajperiste tokom opsade Sarajeva.

Bosanski tužitelji su krajem prošle godine zatražili informacije od talijanskih kolega, a istovremeno su kontaktirali i Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove u Hagu, navodi se. To tijelo obavlja neke od funkcija koje je ranije obavljao Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju.

Gradsko vijeće Sarajeva prošlog mjeseca je usvojilo odluku kojom se sadašnji gradonačelnik Samir Avdić ovlašćuje da se "pridruži kaznenom postupku" pred talijanskim sudovima kako bi podržao talijanske tužitelje.