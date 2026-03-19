Iranski čelnik poslao prijetnju i najavio novu fazu sukoba: "Dolazi oluja, sada vrijedi pravilo oko za oko"

Nakon napada na energetsku infrastrukturu, iranski vrh poručuje da rat ulazi u novu, opasniju fazu, dok strani mediji upozoravaju na mogućnost šire eskalacije na Bliskom istoku

Napetosti na Bliskom istoku dodatno su eskalirale nakon što je iranski politički vrh najavio novu fazu sukoba, uz izravne prijetnje odmazdom. Poruke koje dolaze iz Teherana, a koje prenose brojni međunarodni mediji, ukazuju na sve ozbiljniju retoriku i mogućnost daljnjeg širenja sukoba.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf poručio je da je rat ušao u „novu razinu sukoba“, naglasivši da će uslijediti snažnije odmazde.

U objavi na društvenoj mreži X naveo je da su napadi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na iransku energetsku infrastrukturu pokušaj prikrivanja njihovih, kako tvrdi, vojnih neuspjeha.

„Na snazi je pravilo oko za oko i započela je nova razina konfrontacije“, poručio je Galibaf.

Retorika koja zabrinjava međunarodnu zajednicu

U dodatnoj objavi iranski dužnosnik ustvrdio je da aktualni sukob poprima obilježja „nove revolucije“, za koju tvrdi da se širi „ulicu po ulicu“.

Prema izvješćima stranih medija poput Reutersa i Al Jazeere, ovakva retorika signalizira potencijalno širenje sukoba izvan dosadašnjih okvira te povećava rizik izravnijeg sukoba regionalnih i globalnih aktera.

Analitičari upozoravaju da bi daljnje eskalacije, osobito ako se nastave napadi na ključnu infrastrukturu, mogle dovesti do ozbiljnih poremećaja u opskrbi energijom i destabilizacije šire regije.

Moguća eskalacija sukoba

Međunarodni promatrači ističu da bi idući potezi Irana mogli uključivati šire vojne operacije ili intenziviranje djelovanja preko saveznika u regiji, što bi dodatno zakompliciralo ionako napetu sigurnosnu situaciju.

U takvim okolnostima, poruke poput „dolazi oluja“ dodatno pojačavaju zabrinutost da sukob ulazi u fazu u kojoj će diplomacija imati sve manje prostora, a vojna logika sve veću ulogu.

