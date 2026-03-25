Iranska ambasada: "Srbija i Iran su simboli otpora"

Iranska ambasada u Srbiji oglasila se povodom godišnjice NATO-ova bombardiranja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine, usporedivši tu intervenciju s aktualnim sukobom između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana.

U objavi na društvenim mrežama istaknuto je kako je 24. ožujka datum koji će, kako navode, “zauvijek ostati zapamćen”, uz tvrdnju da je NATO prije 27 godina pokrenuo “ilegalnu, 78-dnevnu agresiju bez mandata Vijeća sigurnosti UN-a”.

Navode i da su tijekom bombardiranja gađani civilni objekti, uključujući škole i bolnice, te da su stradali brojni civili i djeca.

“Od Beograda do Teherana, isti obrazac”, poručili su iz ambasade, tvrdeći da se “povijest ponavlja kroz nezakonitu agresiju SAD-a i Izraela protiv Irana”. U objavi se dodatno ističe kako su Srbija i Iran “simboli otpornosti i prkosa”, uz poruku o zajedništvu dviju država.

Objavu su popratili ilustracijom s isprepletenim zastavama Srbije i Irana.

March 24, 1999: A date that lives in infamy.

27 years ago, NATO launched an illegal, 78-day aggression against Serbia, violating international law without any UNSC mandate. The bombing deliberately targeted civilian infrastructure, including schools and hospitals, and led to the… pic.twitter.com/I447kFaEGh — I. R. Iran Embassy in Serbia (@IraninSerbia) March 25, 2026

Podsjetimo, NATO je 1999. godine pokrenuo zračne napade na tadašnju SR Jugoslaviju nakon eskalacije sukoba na Kosovu i neuspjelih diplomatskih pregovora, uz obrazloženje da želi zaustaviti nasilje nad albanskim civilima.

Intervencija je uslijedila nakon ratova koje je režim Slobodana Miloševića vodio tijekom 1990-ih u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, a koji su obilježeni teškim ratnim zločinima, uključujući etnička čišćenja i opsade gradova. Zapadne zemlje tada su tvrdile da je vojna akcija bila nužna kako bi se spriječila humanitarna katastrofa.

Objava ambasade dolazi u trenutku dok traje sukob između SAD-a i Izraela s jedne strane te Irana s druge, koji je započeo krajem veljače napadima na iranske vojne i infrastrukturne ciljeve.

Iran je potom uzvratio napadima na Izrael i američke saveznike u regiji te zaprijetio zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, ključnog pravca za globalnu trgovinu naftom, čime se sukob dodatno proširio na Bliski istok.