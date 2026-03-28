Iran napao američku bazu u Saudijskoj Arabiji: Ranjeno 12 vojnika, dvoje teško

Američki vojnici ozlijeđeni su u iranskom napadu na bazu u Saudijskoj Arabiji, pri čemu je 12 pripadnika američkih snaga ranjeno, od čega dvoje teško, doznaju brojni mediji pozivajući se na izvore.

Osim ozlijeđenih, u napadu na zračnu bazu Prince Sultan oštećeni su i zrakoplovi za zračno punjenje gorivom KC-135.

Prema dostupnim informacijama, Iran je u napadu koristio projektile i bespilotne letjelice, piše Deutsche Welle.

Ovo nije prvi put da je ta zračna baza bila meta iranskih napada.

U ranijem incidentu, pripadnik američke vojske, narednik Benjamin N. Pennington, ranjen je u toj bazi 1. ožujka. Preminuo je nekoliko dana kasnije te je bio jedan od ukupno 13 američkih vojnika poginulih u ratu dosad.

Od početka sukoba 28. veljače ranjeno je više od 300 pripadnika američkih oružanih snaga.

Prema podacima američke vojske objavljenima u petak, 273 ranjena vojnika već su se vratila na dužnost.

Satellite imagery appears to confirm a U.S. Air Force KC-135 Stratotanker has been destroyed and several others possibly damaged, as a result of an Iranian attack earlier today, utilizing ballistic missiles and drones, against Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia. Image… pic.twitter.com/o7x32UjUOb — OSINTdefender (@sentdefender) March 27, 2026