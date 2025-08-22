Igrači Valencije i Almerije uskoro potpisuju za Hajduk?

"Hugo Guillamon potpisat će za Hajduk Split", objavio je na X-u talijanski novinar Matteo Moretto, koji se posljednjih godina istaknuo kao jedan od vodećih stručnjaka za transfere u španjolskom nogometu. Radi se o 25-godišnjem nogometašu Valencije koji prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura, a može igrati na poziciji stopera i zadnjeg veznog.

Prema istom izvoru, Guillamon je u rujnu 2022. vrijedio najviše u karijeri, čak 25 milijuna eura. Cijelu dosadašnju karijeru proveo je u Valenciji, od najmlađih kategorija pa sve do danas. Za prvu momčad sakupio je 146 nastupa u kojima je zabio pet golova i namjestio četiri.

Ugovor s Valencijom ima do ljeta sljedeće godine, ali očito ga je španjolski klub odlučio pustiti prije formalnog isteka ugovora. Zasad nije poznato je li Valencija to napravila za određeni iznos odštete od Hajduka ili će u Split stići besplatno.

Stiže i Gonzalez

Nedugo zatim, Moretto je objavio da u Hajduk stiže i Edgar Gonzalez iz Almerije. Interes Hajduka za njega je poznat od ranije, prvi ga je objavio Fabrizio Romano. González je 28-godišnji Španjolac koji igra za Almeríju od 2023. godine kada je došao iz Real Betisa. Po Transfermarktu vrijedi dva milijuna eura, a 2022. godine vrijedio je 10 milijuna kad je igrao za Betis, prenosi Index.