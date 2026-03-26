I to se dogodilo. Ivošević stao u obranu Marka Žaje: "Nema nikakvih zakonskih prepreka"

Kako smo ranije pisali, Grad Split donio je odluku o odabiru tvrtke koja će pružati zaštitarske usluge radi održavanja reda i mira u Zoni A. Prema dokumentu koji potpisuje gradonačelnik Tomislav Šuta, posao je dodijeljen splitskoj tvrtki PIT BULL d.o.o.

Vrijednost ugovora koji se planira sklopiti iznosi 174.800 eura bez PDV-a, odnosno 218.500 eura s PDV-om. Treba istaknuti da je procijenjena vrijednost ovog posla bila 200.000 eura bez PDV-a. U postupku javne nabave zaprimljene su dvije ponude. Osim tvrtke PIT BULL d.o.o. iz Splita, ponudu je dostavila i solinska tvrtka 007 MILETIĆ d.o.o. Grad Split kao naručitelj odabrao je ponudu tvrtke PIT BULL d.o.o., navodeći da je riječ o prvorangiranoj ponudi prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tvrtka je u vlasništvu Marka Žaje

Tvrtka PIT BULL d.o.o., odabrana u ovom postupku, u vlasništvu je Marka Žaje, predsjednika ogranka Domovinskog pokreta Splitsko-dalmatinske županije te županijskog vijećnika. Riječ je o mjeri koja se već nekoliko godina tijekom ljetne sezone provodi u najužem centru Splita, s ciljem očuvanja mira i reda u središtu grada.

Ivošević: "O tome se uopće ne bi trebalo raspravljati"

Na polemike koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti oko izbora zaštitarske tvrtke na području grada osvrnuo se Bojan Ivošević, bivši dogradonačelnik Grada Splita, danas nezavisni gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita s liste Centra. Ivošević je ujedno i županijski vijećnik, kao i Marko Žaja.

"U proteklom tjednu u javnosti je bilo problematiziranja izbora zaštitarske tvrtke na području grada Splita. Uz dužno poštovanje svima, smatram to neopravdanim. Javna nabava je javna nabava, možda će nekome netko biti politički neprihvatljiv, ali ja smatram da ovdje nema nikakvih zakonskih prepreka i ova je tvrtka i u našem mandatu obavljala ovaj posao. O tome se uopće ne bi trebalo raspravljati. Trebalo bi se raspravljati zašto nama uopće trebaju zaštitarske tvrtke u staroj gradskoj jezgri", poručio je.

Odluka izazvala polemike u javnosti

Podsjetimo, nakon što je splitski Domovinski pokret krajem prošle godine dao podršku ljudima koji su u Splitu prekinuli program Dani srpske kulture, Marko Žaja smijenjen je s funkcije savjetnika. Upravo je ta činjenica izazvala najviše polemika u javnosti nakon što je njegova tvrtka odabrana za posao održavanja reda u centru Splita.