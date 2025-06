I Britanci se raspisali o cijenama na Jadranu, evo gdje je najskuplje

Hrvatsi se zadnjih godina uzastopno žale na cijene na Jadranu i kako su im odlasci na more nepriuštivi. Ako pak i skupi za odlazak na more, život na moru se ne može financijski izgurat. A slično primjećuju i domaći– osnovne namirnice i higijenski proizvodi na Jadranu često su i dvostruko skuplji nego u unutrašnjosti. O ovoj situacija raspisao se čak i Express, koji upozorava na sve očitije sezonsko poskupljenje, posebno u manjim turističkim mjestima.

Kako navodi portal, cijene na hrvatskoj obali tijekom ljeta rastu brže nego u ostatku zemlje, a mnogi turisti – posebno oni iz inozemstva – već dolaze pripremljeni, sa zalihama hrane i potrepština, ne bi li smanjili troškove odmora. U članku se ističe kako su najizraženiji skokovi zabilježeni upravo u manjim mjestima.

U Tribunju, popularnom naselju poznatom po kafićima uz obalu, cijene su skočile za čak 10,38 posto. Primjeri su konkretni: pakiranje WC papira koje u Zagrebu košta 2,79 eura, u Tribunju se prodaje za 3,32 eura, što je rast od 19,1 posto. Sredstva za čišćenje poskupjela su s 2,59 na 2,99 eura, dok litra jogurta sada stoji 1,08 eura, naspram 0,99 eura u glavnom gradu, prenosi Večernji list.

Ekonomist Mladen Vedriš za britanski portal pojašnjava kako je riječ o osnovnim proizvodima koje gosti svakodnevno kupuju tijekom boravka u apartmanima, što dodatno potiče rast cijena. U nekim mjestima u Istri, poput Žminja, ističe da je cijena WC papira porasla već za 17 posto. Uvođenje državne aplikacije za praćenje maloprodajnih cijena, koja pokriva gotovo devet milijuna proizvoda, omogućilo je detaljniji uvid u sezonsku inflaciju.

Prema podacima RTL Direkta, nakon Tribunja, slijede Posedarje s rastom cijena od 10,1 %, Pakoštane i Pomer s po 10 %, te Pašman s 9,96 %. Vedriš upozorava kako bi, ako se ovakav trend nastavi tijekom cijele godine, porast mogao premašiti 20 % na godišnjoj razini.

U većim gradovima, situacija je nešto blaža – Split bilježi porast od oko 1 %, dok Dubrovnik doseže gotovo 3 %.

No, najveće poskupljenje nije zabilježeno kod hrane, već kod higijenskih proizvoda. Pelene, koje u unutrašnjosti koštaju 14,99 eura, na obali dosežu čak 25,99 eura. Pasta za zube može stajati i do 6 eura – dvostruko više nego u unutrašnjosti – a obična čokoladica, koja inače košta 2 eura, uz more se zna prodavati i za nevjerojatnih 8 eura. Građani sve teže podnose ova poskupljenja. “Postalo je normalno – svako ljeto donosi nove cijene,” rekla je Ružica iz Splita. “Stalno pazim što i gdje kupujem.” Lucija, također iz Splita, ističe kako je studentima posebno teško: “Sve je skupo, i hrana i higijena. Frustrira me.”

Zbog takvog pritiska na budžet, sve više turista odlučuje ponijeti vlastite zalihe. “Ovo utječe i na inflaciju i na samu turističku sezonu. Gosti sve više računaju koliko ih što košta – i mnogi već stižu s pripremljenim torbama. Uskoro neće donositi samo paštete, nego i WC papir,” zaključuje Vedriš.