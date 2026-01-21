Hrvatsko žrtvoslovno društvo prijavilo Dežulovića. Oglasio se: "Neće me ustaški ološ otjerati s mojih vjekovnih ognjišta"

Novinar, kolumnist i književnik Boris Dežulović pozvan je u Policijsku postaju Omiš jer je, kako piše u poslanom mu pozivu, temeljem članka 12. Zakona o prebivalištu pokrenut postupak odjave njegovog prijavljenog prebivališta u Pisku kod Omiša.

Pozvan je kako bi se izjasnio "o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima koje su bitne za donošenje odluke" u svezi postupka odjave njegovog prebivališta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Danas, u srijedu, Dežulović se odazvao pozivu policije, a kako nam je potom rekao, od izvora u Zagrebu doznao je da su postupak odjave njegovog prebivališta zatražili Hrvatsko žrtvoslovno društvo (HŽD) i Društvo hrvatskih političkih zatvorenika.

Odvjetnik HŽD-a: "DORH će odlučiti"

Predsjednik Hrvatskog žrtvoslovnog društva (HŽD) Ante Beljo rekao je za N1 da je prijavu podnio odvjetnik društva i uputio nas je na njega.

U telefonskom razgovoru odvjetnik Srećko Ilić potvrdio je da je u ime HŽD-a podnio prijavu no nije želio reći kojim povodom je to učinio.

"Točno je, podnio sam prijavu. U toj prijavi stoji sve, a Državno odvjetništvo u datom trenutku će odlučiti ima li ili nema elemenata za postupanje. To je sve što imam za reći. Amen! Aleluja", rekao je Ilić dodavši da "ne voli novinare".

S Hrvatskim društvom političkih zatvorenika nismo uspjeli stupiti u kontakt do objave ovoga teksta.

Dežulović: "Ne napuštam svoje ognjište"

Dežulović je kazao kako ne zna koji je razlog podnošenja prijave protiv njega.

"Iz svojih izvora iz Zagreba doznao sam da iza prijave stoji Hrvatsko žrtvoslovno društvo i Društvo hrvatskih političkih zatvorenika. Ne mogu znati koji je razlog i koji su detalji prijave, ali potpuno je jasno da se radi ne samo o pokušaju pritiska na mene i maltretiranju, nego i o maltretiranju policije koja je morala triput izlaziti na teren da utvrdi živim li ja doista na toj adresi. Poručujem im da ostajem ovdje i ne napuštam svoje ognjište. Neće me ustaški ološ otjerati s mojih vjekovnih ognjišta", rekao je Dežulović za N1.